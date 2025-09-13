السبت 13 سبتمبر 2025
كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي يحول شوارع أبوحماد إلى برك (صور)

انفجار خط مياه رئيسي،فيتو
انفجار خط مياه رئيسي،فيتو

انفجر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، خط مياه الشرب الرئيسي (قطر 550 مم) المغذي لمدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، وذلك بشارع بورسعيد، ما أدى إلى غرق الشارع والشوارع المحيطة به وتحولها إلى برك من المياه، فضلًا عن تضرر عدد من المخازن الكائنة بالبدرومات أسفل العقارات نتيجة لتسرب المياه إليها.

تابع المهندس محمد عبد العزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، والمهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة أبوحماد، والمهندس محمد صلاح، مدير قطاع مياه الشرب بأبوحماد، جهود الفرق الفنية في موقع الكسر.

إعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة فور الانتهاء من الإصلاح

وأوضح مدير قطاع مياه الشرب بالشرقية، أن الفرق الفنية استجابت فور وقوع الكسر، وتم الاستعانة بكافة إمكانيات الشركة من معدات وسيارات لسرعة الانتهاء من الإصلاح، مؤكدًا أن الأعمال جارية على قدم وساق، وسيتم إعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة فور الانتهاء من الإصلاح.

انفجار خط مياه الرئيسي بالشرقية شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية مياه الشرب بالشرقية رئاسة مركز ابوحماد اخبار محافظة الشرقية

