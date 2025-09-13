كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي يحول شوارع أبوحماد إلى برك (صور)

انفجر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، خط مياه الشرب الرئيسي (قطر 550 مم) المغذي لمدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، وذلك بشارع بورسعيد، ما أدى إلى غرق الشارع والشوارع المحيطة به وتحولها إلى برك من المياه، فضلًا عن تضرر عدد من المخازن الكائنة بالبدرومات أسفل العقارات نتيجة لتسرب المياه إليها.

انفجار خط مياه رئيسي يغرق شوارع أبوحماد فجرًا ويصيب المخازن بأضرار جسيمة

تابع المهندس محمد عبد العزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، والمهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة أبوحماد، والمهندس محمد صلاح، مدير قطاع مياه الشرب بأبوحماد، جهود الفرق الفنية في موقع الكسر.

انفجار خط مياه رئيسي،فيتو

الدفع بالأطقم المتخصصة والمعدات اللازمة

حيث تم الدفع بالأطقم المتخصصة والمعدات اللازمة لبدء أعمال الحفر والإصلاح وشفط المياه من الشوارع لتيسير حركة المواطنين.

انفجار خط مياه رئيسي،فيتو

انفجار خط مياه رئيسي،فيتو

انفجار خط مياه رئيسي،فيتو

انفجار خط مياه رئيسي،فيتو

انفجار خط مياه رئيسي،فيتو

إعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة فور الانتهاء من الإصلاح

وأوضح مدير قطاع مياه الشرب بالشرقية، أن الفرق الفنية استجابت فور وقوع الكسر، وتم الاستعانة بكافة إمكانيات الشركة من معدات وسيارات لسرعة الانتهاء من الإصلاح، مؤكدًا أن الأعمال جارية على قدم وساق، وسيتم إعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة فور الانتهاء من الإصلاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.