الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

التطوير العقاري: الشركات اتجهت لزيادة فترات التقسيط بدلا من خفض الأسعار بسبب ظروف السوق

عبير عصام، فيتو
عبير عصام، فيتو

قالت د. عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات: "صعب جدا أن تخفض الشركات أسعار العقارات، وسياسة التسعير لدى الشركات تقوم على التحوط بسبب ظروف السوق، ومن الصعب تغيير عقود تم إبرامها مع العملاء".
وأشارت فى تصريحات خاصة إلى أن الشركات اتجهت بدلا من خفض الأسعار لزيادة فترات التقسيط وزيادة عدد السنوات للتقسيط.

الأسعار مستقرة ولن تشهد أي زيادات جديدة

وأضافت عبير عصام أن الأسعار مستقرة حاليا ولن تشهد أي زيادات جديدة حتى بداية العام المقبل حتى تتضح الصورة بالسوق، لافتة إلى أن الصورة حتى الآن لا تزال غامضة وغير واضحة، خاصة أننا مقبلون على انتخابات مجلس النواب وتعديل فى تشكيل الحكومة بالاضافة لظروف الاقتصاد المصري.
وأكدت على أن الشركات العقارية صارت من الصعب أن تضع استراتيجيات وخطط طويلة الأمد وتعمل بسياسة السنة تلو الأخرى، واختفت الخطط الخمسية والعشرية كما كان يحدث فى السابق بسبب المتغيرات الكبيرة والسريعة التى نمر بها.

وأشادت باتجاه  البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، مؤكدة أنه أمر جيد ويساعد على حالة الرواج بالسوق العقاري وإنعاش حركة الاستثمار وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي.

اسعار العقارات اقتصاد المصري التطوير العقاري باتحاد الصناعات التطوير العقارى البنك المركزى

