اقتصاد

وزير الاستثمار يستقبل الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية بالقاهرة

جانب من اللقاء،فيتو
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، صباح اليوم  وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وذلك في اجتماع مغلق قبيل انطلاق أعمال الخلوة الوزارية الرابعة لوزراء تجارة القارة والاجتماع الوزاري السابع عشر لمجلس وزراء التجارة، اللذين تستضيفهما القاهرة يومي ١٥ و١٦ سبتمبر الجاري.

وأكد الوزير خلال اللقاء التزام مصر بدعم تنفيذ اتفاقية AfCFTA والعمل على تحويلها إلى واقع ملموس ينعكس على حياة الشعوب الإفريقية عبر تعزيز التنمية المستدامة وزيادة التبادل التجاري وتعميق التكامل الاقتصادي، انسجامًا مع أجندة إفريقيا 2063. 

ويعكس هذا اللقاء الثقة التي تحظى بها مصر من الدول الأعضاء عقب توليها رئاسة هيئة مكتب مجلس وزراء التجارة عن إقليم الشمال، ودورها المحوري في صياغة مستقبل التكامل الاقتصادي الإفريقي.

وتستضيف القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر الجاري سلسلة اجتماعات إفريقية رفيعة المستوى، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الخاص، تتصدرها أعمال الخلوة الوزارية الرابعة لوزراء تجارة القارة والاجتماع الوزاري السابع عشر لمجلس وزراء التجارة. 

وزير الاستثمار يقرر فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

وزير الاستثمار يبحث مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة سبل تعزيز التعاون التجاري

وتشكل هذه الفعاليات منصة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع رواد الأعمال والمصنعين الأفارقة على التوسع في التبادل التجاري، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار في القارة.

