الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الكمون يحافظ على صحة الكبد والقلب ويقوي المناعة

الكمون
الكمون

فوائد الكمون، الكمون من الأعشاب العطرية الشهيرة التي تستخدم كتوابل فى الطهى وعرف منذ القدم ولها شعبية كبيرة على مستوى العالم.

وفوائد الكمون، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكان يستخدم فى الطب القديم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكمون من أشهر التوابل في المطبخ العربي والهندي والمتوسطي، ويتميز بنكهته القوية ورائحته العطرية، ويستخدم لإضافة الطعم المميز للأطعمة، إضافة إلى كونه غني بالعناصر الغذائية التي تمنح الجسم فوائد صحية متعددة، سواء عند تناوله كبهار، أو شربه كمغلي، أو استخدام زيته العطري.

القيمة الغذائية للكمون

وأضافت منى، يحتوي الكمّون على مجموعة من العناصر المفيدة، أبرزها:

  • الفيتامينات مثل، فيتامين A، وفيتامين C، وفيتامين E، وبعض فيتامينات مجموعة B.
  • معادن مهمة مثل، الحديد، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والزنك، والمنجنيز.
  • الألياف الغذائية التي تساعد على الهضم.
  • مركبات مضادة للأكسدة مثل الكومينالدهيد والفلافونويدات.
فوائد الكمون 
فوائد الكمون 

فوائد الكمون الصحية

وتابعت، أن من فوائد الكمون التى تدفعنا لتناوله:-

  • الكمون من أفضل الأعشاب المساعدة على الهضم، إذ يحفز إفراز العصارات الهاضمة في المعدة، ويخفف الانتفاخ والغازات ويقلل من الشعور بالامتلاء بعد تناول الطعام، وينصح بشرب مغلي الكمون الدافئ بعد الوجبات لتحسين حركة الأمعاء.
  • يساعد الكمون في التخلص من السموم المتراكمة في الكبد، حيث يحتوي على مضادات أكسدة تحافظ على صحة خلايا الكبد وتحميه من التلف.
  • بفضل غناه بفيتامين C والمركبات المضادة للأكسدة، يساهم الكمون في تقوية جهاز المناعة، ويقي الجسم من العدوى ويسهم في مقاومة الأمراض الموسمية.
  • الكمون مصدر غني بالحديد، مما يجعله مفيدا لعلاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، خاصة عند النساء والأطفال، ويساهم في تعزيز إنتاج الهيموجلوبين ونقل الأكسجين للخلايا.
  • يساعد الكمون على تسريع عملية الأيض وحرق الدهون، ويخفف احتباس السوائل في الجسم، مما يساهم في فقدان الوزن عند دمجه مع نظام غذائي صحي.
  • تشير الدراسات إلى أن الكمون قد يساهم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، ويقلل من ارتفاع مستويات الجلوكوز، ما يجعله مناسب لمرضى السكري عند استخدامه بشكل معتدل.
  • يفيد الكمون في تخفيف التهابات الجهاز التنفسي، مثل التهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد، ويساعد في طرد البلغم وفتح الممرات الهوائية.
  • يحتوي الكمون على خصائص مهدئة تساعد في تخفيف تقلصات المعدة والأمعاء، ويستخدم مغلي الكمون كعلاج منزلي شائع لمتلازمة القولون العصبي.
  • مضادات الأكسدة الموجودة في الكمون تساعد على محاربة الجذور الحرة المسؤولة عن ظهور التجاعيد.
  • يعزز صحة فروة الرأس ويقلل من تساقط الشعر عند استخدام زيته في التدليك.
  • يفضل عدم الإفراط في استهلاك الكمون، لأن الجرعات العالية قد تسبب حرقة المعدة أو تهيج بسيط في الأمعاء لدى بعض الأشخاص.
فوائد الحلبة، تدعم الصحة الإنجابية للمرأة والجنسية للرجل

فوائد الجرجير لصحة القلب ودعم جهاز المناعة

الكمون فوائد الكمون فوائد الكمون الصحية صحة الصحة الدكتورة منى أيمن

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات والشفاء من الأمراض

هل دعوة أربعين غريبا مستجابة؟ تعرف على رأي أهل العلم

