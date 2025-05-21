الأربعاء 21 مايو 2025
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صحة ومرأة

9 فوائد لـ الكمون المغلي وكوب واحد يوميا يكفي

الكمون المغلى
الكمون المغلى

فوائد الكمون المغلي، الكمون المغلى من المشروبات الشهيرة التى اشتهرت فى الطب الشعبى أو الطب القديم حيث عرف بفوائده فى علاج مشاكل المعدة وكذلك علاج أمراض الجهاز التنفسي.

وفوائد الكمون المغلي، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكمون من الأعشاب العطرية ذات الشهرة الواسعة في الطب الشعبي والطهي، ويحتوي على مركبات فعالة لها العديد من الفوائد الصحية للجسم.

فوائد الكمون المغلي للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد الكمون المغلي للصحة:-

  • الكمون المغلي يعتبر من أفضل المشروبات الطبيعية التي تساعد في تحسين عملية الهضم، حيث يحفز إفراز الأنزيمات الهاضمة، ويقلل من مشاكل الانتفاخ والغازات، ويساهم في تهدئة تقلصات المعدة والأمعاء، ويساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وبالتالي يحد من الإمساك.
  • يحتوي الكمون على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين C والحديد والزنك، وهذه العناصر تساهم في دعم جهاز المناعة لمحاربة الفيروسات والبكتيريا، وتقليل الالتهابات، وحماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.
  • شرب الكمون المغلي قد يساهم في حرق الدهون وتحسين الأيض (التمثيل الغذائي)، وذلك بفضل تعزيز عملية الهضم، مما يقلل من تراكم الدهون، وتقليل الشهية عند تناوله على معدة فارغة، ومساعدة الجسم على التخلص من السموم.
  • تشير بعض الدراسات إلى أن الكمون يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، لذا قد يكون مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني، ويساعد في تحسين حساسية الإنسولين.
  • الكمون المغلي يساعد في تحسين صحة القلب من خلال خفض نسبة الكوليسترول الضار رفع الكوليسترول الجيد، وتقليل ضغط الدم عند تناوله بانتظام.
  • من أبرز فوائد الكمون المغلي تهدئته للجهاز الهضمي، لذلك يستخدم لتخفيف التقلصات المعوية، والغازات المفرطة، وحالات التهيج في القولون.
  • يحتوي الكمون على خصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات، مما يجعله مفيد في تطهير الجسم من السموم، والوقاية من التهابات المسالك البولية، ومقاومة البكتيريا الضارة في الأمعاء.
  • بفضل غناه بالحديد ومضادات الأكسدة، فإن الكمون المغلي يساعد في تعزيز الدورة الدموية، ويحسن صحة البشرة ويمنحها إشراقة، ويقلل من تساقط الشعر ويقوي البصيلات.
  • الكمون المغلي قد يكون مفيد للنساء في تخفيف آلام الدورة الشهرية، وتنظيم الهرمونات، وتحسين صحة الرحم.
فوائد الكمون المغلي 
فوائد الكمون المغلي 

طريقة تحضير الكمون المغلي

المكونات:

ملعقة صغيرة من بذور الكمون.

كوب من الماء.

الطريقة:

  • توضع بذور الكمون في قدر صغير.
  • يضاف إليها الماء ويترك ليغلي لمدة 5-10 دقائق.
  • يصفى المشروب ويشرب دافئا.
  • يمكن إضافة شرائح ليمون أو زنجبيل لتعزيز الطعم والفائدة.

محاذير تناول الكمون المغلي

وتابع، أنه على الرغم من فوائد الكمون المغلي العديدة، إلا أنه يجب الانتباه إلى ما يلي:

  • لا ينصح بالإفراط في تناوله كوب واحد يوميا يكفى.
  • قد يسبب الحساسية عند بعض الأشخاص.
  • لا يفضل للحوامل تناوله بكثرة دون استشارة طبيب.
  • قد يتفاعل مع بعض الأدوية، خاصة أدوية السكر والضغط.
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