خطة لتطوير الخدمات الصحية وزيادة ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفى طلخا المركزي

أجرى الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، جولة ميدانية موسعة داخل مستشفى طلخا المركزي، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد أقسام الاستقبال، والحضانات، والغسيل الكلوي، بالإضافة إلى المبنى الجديد الملحق بالمستشفى، حيث تابع وكيل الوزارة توافر المستلزمات الطبية والأدوية، واطلع على نسب الإنجاز في أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمستشفى.

رافق الدكتور الجزار خلال الزيارة الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، وعدد من أعضاء الإدارات المعنية، وكان في استقبالهم الدكتورة لميس حمدي، مديرة مستشفى طلخا.

إعادة النظر في البرنامج الوظيفي الغسيل الكلوي

وأكد وكيل الوزارة، خلال تفقده قسم الغسيل الكلوي، أنه يجري إعادة النظر في البرنامج الوظيفي بما يتلائم مع احتياجات المرضى وتزايد الأعداد، مع وضع تصور لزيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوي بهدف توسيع نطاق الخدمة لتشمل أكبر عدد من المرضى بمركز ومدينة طلخا والمناطق المجاورة.

كما شدد على الاستفادة القصوى من جميع المساحات المتاحة داخل المبنى الجديد وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بقسم الاستقبال الجديد ليتماشى مع حجم الترددات اليومية، مع إضافة كافة الخدمات الضرورية التي تواكب احتياجات المترددين.

تواجد الأطباء المقيمين على مدار الساعة لضمان استمرار الخدمة وحماية حياة الأطفال

وفي قسم الحضانات، وجّه بضرورة تواجد الأطباء المقيمين على مدار الساعة لضمان استمرار الخدمة وحماية حياة الأطفال حديثي الولادة، فيما تفقد عددًا من الأقسام الأخرى للوقوف على جاهزيتها واستعدادها لاستقبال المرضى، مع متابعة أعمال رفع الكفاءة وتحقيق أعلى درجات الجودة والانضباط الإداري.

وفي ختام الزيارة، شدد الدكتور الجزار على أن الزيارات الميدانية أداة رئيسية لمراجعة مؤشرات الأداء وضمان جودة الخدمات الصحية، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين إدارات المديرية المختلفة هو السبيل الأمثل للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم رعاية آمنة وفعّالة تليق بأهالي محافظة الدقهلية.

وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة المتابعة المستمرة لمستوى الأداء داخل المستشفيات وتطوير الخدمات الطبية بما يليق بالمواطنين.

