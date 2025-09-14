في أجواء وطنية مميزة، تواصل مدارس محافظة القليوبية استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تتزين أفنيتها بعلم جمهورية مصر العربية، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

مدارس القليوبية تتزين بعلم مصر استعدادًا للعام الدراسي الجديد، صور

وأكد مصطفى عبده طه، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، على جميع مديري الإدارات التعليمية متابعة رفع العلم المصري في فناء المدارس يوميًا، وأداء تحية العلم لجميع المراحل التعليمية قبل الجامعية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن العلم والنشيد والسلام الوطني.

وأوضح طه أن العلم المصري يُرفع في مكان بارز بمدخل المدرسة أو في فناء الطابور الصباحي، باعتباره رمزًا للهوية الوطنية والانتماء، مشيرًا إلى أن الالتزام بأداء تحية العلم يعزز روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

