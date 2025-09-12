تفعيل العيادات المسائية، تفاصيل جولة لجنة الصحة بمستشفى بلقاس المركزي بالدقهلية

قامت لجنة من مديرية الصحة في محافظة الدقهلية بقيادة الدكتورة شيرين يحيى، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور حسام مصباح، بمرور مسائي على مستشفى بلقاس المركزي، بحضور النائب الإداري والمدير المناوب.

وذلك في إطار تعليمات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكثيف المرور الميداني على المستشفيات ومراجعة مؤشرات الأداء لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وفعّالة للمواطنين؛

انتظام العمل وتوافر المستلزمات الأساسية

وخلال الجولة، تابعت اللجنة سير العمل داخل أقسام الاستقبال والحضانة والعناية المركزة والتعقيم المركزي وصيدلية الطوارئ، حيث تبين انتظام العمل وتوافر المستلزمات الأساسية. كما لوحظ أن العيادات المسائية مفعلة وشهدت الكشف على نحو 80 حالة خلال اليوم، ما يعكس حجم الإقبال على خدمات المستشفى.

ورصدت اللجنة بعض الملاحظات

ورصدت اللجنة بعض الملاحظات، أبرزها عدم التزام بعض الأطباء بالزي الرسمي، وعدم تواجد تمريض في غرفة العظام، وهو ما جرى التنبيه على تلافيه فورًا. وفيما يتعلق بغرفة المجالس النيابية، أوصت اللجنة بضرورة تخصيص مكان انتظار مناسب أمامها لتسهيل حصول المواطنين على الخدمة في بيئة أكثر تنظيمًا وراحة.

استمرار المتابعة اليومية لتأمين الخدمة الطبية

كما تم التأكد من تواجد الأطباء داخل أقسام الحضانة والعناية المركزة، وانتظام مرورهم مع بداية النوباتجية، وذلك من خلال مراجعة ملفات المرضى. وراجعت اللجنة كذلك توافر الأدوية الحرجة والمستلزمات الطبية بصيدلية الطوارئ والأقسام الحرجة، مؤكدة على أهمية استمرار المتابعة اليومية لتأمين الخدمة الطبية وضمان عدم حدوث أي عجز.

المرور المسائي يمثل آلية مهمة لاكتشاف أوجه القصور ميدانيًا

وفي ختام الجولة، شددت اللجنة على أن المرور المسائي يمثل آلية مهمة لاكتشاف أوجه القصور ميدانيًا والعمل على تلافيها بشكل فوري، بما يضمن انتظام العمل واستقرار تقديم الخدمة الطبية للمرضى وذويهم في مختلف الأوقات.

