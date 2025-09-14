أسباب الحزام الناري وأعراضه ومخاطر الإصابة به

أسباب الحزام الناري، الحزام الناري من الأمراض التى يصاب بها كبار السن وأصبحت منتشرة بين الشباب فى وقتنا الحالى وللاسف له مضاعفات خطيرة.

وأسباب الحزام الناري، عديدة أبرزها الإصابة فى الصغر بمرض الجديري المائى حيث يظل الفيروس خامل فى الجسم وينشط بشكل مفاجئ نتيجة ضعف المناعة وأسباب أخرى.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن الحزام الناري هو عدوى فيروسية تصيب الجلد والأعصاب، يسببها فيروس الجدري المائي أى الهربس النطاقي، وهو نفس الفيروس المسؤول عن الإصابة بالجديري المائى.

أسباب الحزام الناري

أضاف العوضي، أن من أسباب الحزام الناري:-

إعادة تنشيط فيروس الجديري المائي، وبعد الإصابة بالجديري المائى في الطفولة، يظل الفيروس كامن في الأعصاب، وقد ينشط لاحقا ليسبب الحزام الناري.

ضعف المناعة، مثل كبار السن، أو المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري، أو أمراض القلب، أو أمراض الكبد والكلى.

الإجهاد البدني أو النفسي، حيث أن التوتر الشديد والإرهاق قد يضعفان مناعة الجسم، فيسهل تنشيط الفيروس.

استخدام أدوية مثبطة للمناعة، مثل الكورتيزون لفترات طويلة أو أدوية بعد زراعة الأعضاء.

الإصابة بأمراض مناعية مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو الذئبة الحمراء.

أعراض الحزام الناري

وتابع، أن من أعراض الحزام الناري:-

ألم حارق أو وخز شديد في منطقة محددة من الجلد، يسبق ظهور الطفح بعدة أيام.

طفح جلدي أحمر يتطور إلى بثور صغيرة مملوءة بسائل، غالبا على جانب واحد من الجسم أو الوجه.

حكة أو إحساس بالوخز في مكان الطفح.

ارتفاع طفيف في درجة الحرارة أو صداع وإرهاق عام.

أحيانا يصاحبه حساسية شديدة للمس أو ألم عند ارتداء الملابس.

مخاطر الحزام الناري

وأوضح الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة، أن علاج الحزام الناري ضرورى لتجنب مخاطره، منها:-

ألم عصبي ما بعد الحزام الناري، وقد يستمر الألم في منطقة الطفح لأسابيع أو أشهر بعد شفاء الجلد.

التهاب العين “الهربس العيني” إذا أصاب الفيروس منطقة حول العين، وقد يؤدي إلى فقدان البصر في الحالات الشديدة.

عدوى بكتيرية ثانوية في البثور إذا لم تحافظ على نظافة الجلد.

في حالات نادرة، قد يؤدي إلى التهاب الدماغ أو الرئة لدى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

علاج الحزام الناري

وأضاف الدكتور محمد، أن من طرق علاج الحزام الناري:-

الأدوية المضادة للفيروسات، ومسكنات الألم.

كمادات باردة على المنطقة المصابة لتخفيف الحكة والتهيج.

الحفاظ على نظافة البثور وتجنب حكها لتفادي العدوى البكتيرية.

في الحالات الشديدة، قد يصف الطبيب أدوية لتخفيف الألم العصبي مثل بعض مضادات الاكتئاب أو أدوية الصرع بجرعات منخفضة.

طرق الوقاية من الحزام الناري

وتابع، أنه للوقاية من الحزام الناري، يجب إتباع بعض النصائح، منها:-

التطعيم ضد الحزام الناري، وينصح به للأشخاص فوق 50 عام أو من لديهم ضعف في المناعة.

تعزيز المناعة، باتباع نظام غذائي صحي، والنوم الكافي، وممارسة النشاط البدني بانتظام.

تجنب التوتر والإرهاق بقدر الإمكان.

الابتعاد عن ملامسة بثور المصابين خصوصا إذا لم يسبق لك الإصابة بجدري الماء أو لم تأخذ لقاحه.

