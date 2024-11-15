الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

هل الإصابة بالحزام الناري تمنع الحصول على التطعيم ؟ فاكسيرا توضح

تطعيم الحزام الناري،
تطعيم الحزام الناري، فيتو

أكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أن الإصابة المسبقة لمرض الحزام الناري لا تعني أن الإنسان لن يتعرض للإصابة مرة أخرى بل يمكن ان يصاب عدة مرات لذا تأتي أهمية الحصول علي تطعيم الحزام الناري.

 

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا عن العمر المناسب لتلقي تطعيم الحزام الناري لافتة إلى أنه يمكن الحصول عليه من عمر 18 سنة إذا كان المصاب يحصل على دواء أو مرض يؤثر على المناعة.

 

العمر المناسب لتلقي تطعيم الحزام الناري

وقالت فاكسيرا إن تطعيم الحزام الناري هو تطعيم غير حي ومناسب لكل الأشخاص أكبر من 50 سنة، موضحة أن التطعيم عبارة جرعتين بينهم مدة زمنية من شهرين لـ6 أشهر مشيرة إلى أنه لا يوجد موانع للحصول على تطعيم الحزام الناري إلا إذا كانت توجد إصابة بالمرض وقت الحصول على التطعيم.

 

هل يوجد تعارض بين تطعيم الحزام الناري وباقي التطعيمات؟

واوضحت أنه لا يوجد اى تعارض بين تطعيم الحزام الناري واى نوع من التطعيمات الأخرى

وأكدت فاكسيرا أن تطعيم الحزام الناري لا يحمي من من الهيربس الفموى ولا التناسلي ولا الجديري المائي. 

 

 

ومرض الحزام الناري أحد الأمراض الجلدية المناعية الذي يظهر في شكل طفح جلدي في أي مكان بالجسم 

 

أسباب مرض الحزام الناري

 

أوضحت وزارة الصحة أن أهم أسباب مرض الحزام الناري:

١- ضعف المناعة.
٢- التقدم في السن خاصة عند الأفراد الذين سبق 
إصابتهم بالجدري المائي.

 

وتتضمن أعراض مرض  الحزام الناري:


١- ألم وحرقة مكان الإصابة. 
٢- طفح جلدي أحمر اللون. 
٣-بثور تحتوي على سائل وتتكون عليها قشور.
٤-حكة.
٥- إرهاق مستمر.

 

الفئات الأكثر عرضة لمرض الحزام الناري 

 

ويوجد عدد من الفئات أكثر عرضة للإصابة بمرض الحزام الناري منهم:
١-كبار السن. 
٢- أصحاب الأمراض المزمنة.
٣- مرضى المناعة وضعف للجهاز المناعي. 
٤-حديثي الولادة.
٥- الحوامل. 
٦- مرضى الأورام

نصائح لمرضى الحزام الناري

 

وجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى الحزام الناري للتعامل مع المرض وتجنب مضاعفاته:

١-  الاستحمام بالماء البارد مع تجفيف الجسم برفق عن طريق الطبطبة.

 

٢- عمل كمادات ماء بارد على مكان البثور لتخفيف الآلام والحكة بها.

 

٣- الالتزام بالعلاج الدوائي لمنع حدوث المضاعفات والتي يمكن أن تصل إلى العمى وفقدان السمع والتهابات بالجلد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات تطعيم الحزام الناري مرض الحزام النارى فاكسيرا

مواد متعلقة

صحة المنيا: تطعيم أكثر من 110 آلاف طفل و688 ألف طالب في المدارس

هل تضيع فرصة تناول تطعيم الإنفلونزا مع انتهاء شهر أكتوبر؟ المصل واللقاح تجيب

ما هي جرعة تطعيم الإنفلونزا للأطفال والكبار؟ فاكسيرا توضح

هل يوجد تعارض بين تطعيم الإنفلونزا وأي نوع من التطعيمات؟ فاكسيرا تجيب

الأكثر قراءة

موعد مباراة منتخب مصر القادمة والفريق المنافس والقناة الناقلة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 15-11-2024

حكاية مالك بن دينار مع الرجل الذي أدى الحجَّ بلا زاد ولا راحلة

بعد التعادل مع كاب فيردي، ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

أقل من المجمعات الاستهلاكية، أسعار اللحوم بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر

مينديز يسجل هدف تعادل الرأس الأخضر في مرمى منتخب مصر

ارتفاع مفاجئ فى أسعار الدواجن اليوم الجمعة

منوعات

المزيد

الأمير هاري يتمسك بمقاضاة مجموعة روبرت مردوخ

فيديو يظهر لحظات رعب عاشها ركاب طائرة متجهة لميامي

أبعاده تقارب خمسة ملاعب للتنس، اكتشاف أكبر مرجان في العالم

شبيه دونالد ترامب يبيع البوظة في الشوارع (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 15-11-2024

هتشتري الأرز بكام النهارده الجمعة

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور)

أسعار النحاس اليوم الجمعة في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

15 محترفا فشلوا مع الزمالك في آخر 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، ما صحة قول النبي موسى «سيري خلفي» لابنة شعيب؟ (فيديو)

الإفتاء توضح بعض مظاهر حماية ورعاية الإسلام للبيئة

حكاية مالك بن دينار مع الرجل الذي أدى الحجَّ بلا زاد ولا راحلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads