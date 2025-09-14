الأحد 14 سبتمبر 2025
مستشفيات سوهاج الجامعية تطلق نظام الحجز الهاتفي للعيادات الخارجية لتقليل الزحام

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن مستشفيات سوهاج الجامعية تحرص بشكل دائم على تطوير خدماتها الطبية وتوفير سبل الراحة للمرضى والمترددين عليها، مؤكدًا أن إطلاق نظام الحجز الهاتفي للعيادات الخارجية يأتي في إطار التوسع في استخدام وسائل حديثة للتيسير على المواطنين وتقليل فترات الانتظار، بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن هذه الخطوة تعكس حرص إدارة المستشفيات الجامعية على مواكبة التطورات في آليات تقديم الخدمات الصحية، لافتًا إلى أن نظام الحجز الجديد يساهم في تنظيم مواعيد المرضى بالعيادات الخارجية، والحد من الزحام، مما يضمن بيئة آمنة وصحية أكثر فاعلية.

وأشار الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الي أن هذه الخطوة تمثل البداية الفعلية لميكنة المستشفيات الجامعية، بما يعكس حرص الجامعة علي دعم المنظومة الصحية وتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التطوير، في إطار التوجه نحو تطبيق رؤية مصر 2030 للنهوض بالقطاع الصحي.

وأوضح الدكتور أحمد محمد سعيد، مدير العيادات الخارجية، أنه سيتم استقبال الحجز يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، ماعدا يومي الجمعة والسبت، من خلال الأرقام المخصصة:
01158004596 – 01283129788 – 01020309766 حيث إن مواعيد العمل بالعيادات الخارجية تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

