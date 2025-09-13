ضبط 37 ألف عبوة عصائر مغشوشة ومجهولة المصدر بسوهاج

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج حملات موسعة بنطاق مركز ومدينة جرجا، أسفرت عن ضبط ما يزيد على 37 ألف عبوة من العصائر والمشروبات المغشوشة ومجهولة المصدر بإجمالي أكثر من 4100 لتر.

ضبط 37 ألف عبوة من العصائر والمشروبات المغشوشة ومجهولة المصدر بجرجابسوهاج

وقد قاد الحملة فريق مراقبة الأغذية بجرجا حيث تم سحب العينات اللازمة، وتحرير المحاضر، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة أن صحة المواطن خط أحمر، وأن الحملات الرقابية مستمرة بجميع مراكز المحافظة لضبط المخالفين ومنع تداول أي منتجات مجهولة المصدر أو مغشوشة، وذلك تنفيذًا لخطة وزارة الصحة والإدارة العامة لمراقبة الأغذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.