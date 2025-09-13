الأحد 14 سبتمبر 2025
ضبط 37 ألف عبوة عصائر مغشوشة ومجهولة المصدر بسوهاج

جانب من المضبوطات
شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج حملات موسعة بنطاق مركز ومدينة جرجا، أسفرت عن ضبط ما يزيد على 37 ألف عبوة من العصائر والمشروبات المغشوشة ومجهولة المصدر بإجمالي أكثر من 4100 لتر.

وقد قاد الحملة فريق مراقبة الأغذية بجرجا حيث تم سحب العينات اللازمة، وتحرير المحاضر، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة أن صحة المواطن خط أحمر، وأن الحملات الرقابية مستمرة بجميع مراكز المحافظة لضبط المخالفين ومنع تداول أي منتجات مجهولة المصدر أو مغشوشة، وذلك تنفيذًا لخطة وزارة الصحة والإدارة العامة لمراقبة الأغذية.

