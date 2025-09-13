300 شاب وفتاة يرافقون نائب محافظ سوهاج خلال زيارته لأعرق الأديرة القبطية

اصطحب الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، اليوم السبت، 300 شاب وفتاة من مختلف مراكز المحافظة، في زيارة تثقيفية إلى الدير الأحمر والدير الأبيض بمنطقة الغريب غرب سوهاج.

نائب محافظ سوهاج يصطحب 300 شاب وفتاة لزيارة أعرق الأديرة القبطية

يأتي ذلك في إطار تنشيط السياحة الداخلية وتعزيز وعي الشباب وربطهم بتاريخهم العريق وما تزخر به المحافظة من معالم أثرية ودينية.

الدير الأحمر والدير الأبيض يمثلان من أعرق الأديرة القبطية في مصر والعالم

وأكد نائب المحافظ أن سوهاج تعد متحفا مفتوحا يضم كنوزًا تاريخية وروحية فريدة، مشيرًا إلى أن الدير الأحمر والدير الأبيض يُمثلان من أعرق الأديرة القبطية في مصر والعالم، وهو ما يجعل المحافظة مقصدًا بارزًا للسياحة الثقافية والدينية.

وأوضح عبد الهادي أن مثل هذه الزيارات لا تقتصر على رفع وعي الشباب وربطهم بجذورهم الحضارية، بل تسهم أيضًا في الترويج للمحافظة كوجهة سياحية متميزة، تجمع بين العمق التاريخي والتنوع الثقافي والديني.

وخلال الجولة، استمع الشباب إلى شرح وافي حول تاريخ ومعمار الديرين، وأعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في هذه التجربة التي جمعت بين الثقافة والروحانية والسياحة.

فيما شدد نائب المحافظ على أهمية استمرار هذه المبادرات لدعم السياحة الداخلية وتنمية الوعي المجتمعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.