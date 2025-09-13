وكيل التموين بسوهاج يقود حملة على مخابز أخميم (صور)

قاد صباح اليوم الدكتور سامح التونى، وكيل وزارة التموين بسوهاج، حملة تموينية مكبرة على المخابز بمركز أخميم يرافقه حازم فرغل رئيس قسم الرقابة بإدارة أخميم، لمتابعة الحالة التموينية للمخابز ومدى التزامها بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل المخابز، وذلك بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، واللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

وكيل وزارة تموين سوهاج يقود حملة على مخابز أخميم

أسفرت الحملة عن تحرير عدد ٢٣ مخالفة عبارة عن٧ محضر توقف عن الإنتاج ٧ محاضر تصرف دقيق وعدد ٤ محضر عدم وجود سجله وعدد ٢ محضر عدم إعلان ومحضر غلق، ومحضر نقص وزن.

تحرر عن ذلك المحاضر جنح دائرة مركز شرطة أخميم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

