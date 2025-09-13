السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل التموين بسوهاج يقود حملة على مخابز أخميم (صور)

وكيل وزارة تموين
وكيل وزارة تموين سوهاج يقود حملة على مخابز أخميم

قاد صباح اليوم الدكتور سامح التونى، وكيل وزارة  التموين بسوهاج، حملة تموينية مكبرة على المخابز بمركز أخميم يرافقه حازم فرغل رئيس قسم الرقابة بإدارة أخميم،  لمتابعة الحالة التموينية للمخابز ومدى التزامها بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل المخابز، وذلك بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، واللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

وكيل وزارة تموين سوهاج يقود حملة على مخابز أخميم 

أسفرت الحملة عن تحرير عدد ٢٣ مخالفة عبارة عن٧ محضر توقف عن الإنتاج ٧ محاضر تصرف دقيق وعدد ٤ محضر عدم وجود سجله  وعدد ٢ محضر عدم إعلان ومحضر غلق، ومحضر نقص وزن.

تحرر عن ذلك المحاضر جنح دائرة مركز شرطة أخميم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج حملة تموينية مكبرة شريف فاروق وزير التموين حملة تموينية الدكتور شريف فاروق وزير التموين الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين

مواد متعلقة

إزالة 1319 حالة تعد على أملاك دولة وأراض زراعية بسوهاج

ضبط 60 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوهاج (صور)

انطلاق المؤتمر العلمي الأول لرابطة أطباء سوهاج للغدد الصماء والسكر (صور)

دورة تدريبية لمعلمي الرياضيات بسوهاج على المنهج الجديد للمرحلة الابتدائية

10 شركات مياه تشارك بتدريب عن العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة في سوهاج

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حريق شقة سكنية بسوهاج

استجابة لما نشرته فيتو، محافظ سوهاج يشكل لجنة لفحص أعمال توزيع الأسمدة (صور)

دخول 17 مدرسة جديدة للخدمة في سوهاج

الأكثر قراءة

تدفقات كبيرة لمياه النيل الأزرق، السودان يفتح السدود وخبراء يكشفون تأثيرها على مصر

ميدو في رسالة مؤثرة للجماهير: "ماتخلوش الكورة تخسرنا إنسانيتنا، واحترموا خصوصية الخطيب"

وضع قميصي قائد وحارس بيراميدز في متحف الفيفا

إيران توجه طلبا عاجلا إلى القمة العربية الإسلامية بالدوحة

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

بالأسماء، ضبط 8 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بكورنيش الغربي بسوهاج

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

خصومات غامضة لكارت الكهرباء مسبق الدفع تثير الغضب، والنشطاء: المشكلة مستمرة ومفيش حل

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحلبة في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

ولد الهدى (الحلقة الثانية والعشرون)، محبة الرسول من أصول الإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads