السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حبس 9 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بالكورنيش الغربي بسوهاج

مشاجرة على المرسى
مشاجرة على المرسى السياحي بالكورنيش الغربي بسوهاج

قررت النيابة العامة بقسم أول سوهاج بحبس 9 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيق، فى واقعة مشاجرة كورنيش الغربى داخل المرسى السياحى، بين 3 عمال أشقاء فى الكورنيش الغربي، و6 أشخاص بسبب خلافات على ثمن المشاريب.

 

حبس 9 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بكورنيش الغربي بسوهاج 

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من قسم أول سوهاج تفيد بوقوع مشاجرة بين 3 عمال أشقاء يعملون فى المرسى السياحى بالكورنيش الغربى و6 أشخاص.

طرف أول إيمان السيد الحداد 40 عاما ربة منزل ومحمد أحمد خلف 20 عاما بائع متجول ومنة الله أحمد 18 عاما ومحمد طة عبدالكافى 25 عاما مندوب مبيعات خطيب سالفة الذكر ومصطفى السيد الحداد 33 عاما بائع متجول.

 

طرف ثان على عبدالحافظ بدرى 29 عاما عامل بمرسى كورنيش النيل مصابا بكدمة بذراع اليد اليمنى وحسين عبدالحافظ 26 عاما عامل بكورنيش النيل مصابا بكدمة أعلى الحاجب الأيسر وحسن عبدالحافظ 19 عاما عامل بكورنيش مصابا بجرح قطعى بذراع اليد اليمنى 3 أشقاء. 


وتحرر عن ذلك  المحضر رقم ٨٠٣٤ جنح قسم أول سوهاج، وبالعرض على النيابة قررت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات تحريات المباحث التكميلية حول صحة واقعة الإتلاف وتكليف أحد المختصين بالإدارة الهندسية بحي غرب بالانتقال إلى محل الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك أية تلفيات من عدمة وتفريغ حرز الفلاشة المرتبطة بالواقعة وبيان الأشخاص الظاهرين بالفيديو والواقعة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أربعة أيام على ذمة التحقيق الأجهزة الأمنية بسوهاج بكورنيش النيل بائع متجول كورنيش النيل قسم أول سوهاج

مواد متعلقة

بالأسماء، ضبط 8 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بكورنيش الغربي بسوهاج

300 شاب وفتاة يرافقون نائب محافظ سوهاج خلال زيارته لأعرق الأديرة القبطية

وكيل التموين بسوهاج يقود حملة على مخابز أخميم (صور)

إزالة 1319 حالة تعد على أملاك دولة وأراض زراعية بسوهاج

ضبط 60 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوهاج (صور)

انطلاق المؤتمر العلمي الأول لرابطة أطباء سوهاج للغدد الصماء والسكر (صور)

دورة تدريبية لمعلمي الرياضيات بسوهاج على المنهج الجديد للمرحلة الابتدائية

10 شركات مياه تشارك بتدريب عن العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة في سوهاج

الأكثر قراءة

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

التموين: بدء حذف 4 فئات من بطاقات الدعم واستثناء أصحاب السيارات من القرار

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة (فيديو)

الديون وتخفيضها

الدوري السعودي، الهلال يتأخر أمام القادسية بهدف في الشوط الأول (فيديو)

البيضاء تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تسللوا لسرقته، القبض على 4 سودانيين أنهوا حياة شخص داخل شقته بالشوم في المعادي

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس، وهل علي إثم؟ الأزهر يجيب

هل حفظ القرآن الكريم فرض عين، وما فضله؟

متى تُصلّى صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads