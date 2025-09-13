حبس 9 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بالكورنيش الغربي بسوهاج

قررت النيابة العامة بقسم أول سوهاج بحبس 9 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيق، فى واقعة مشاجرة كورنيش الغربى داخل المرسى السياحى، بين 3 عمال أشقاء فى الكورنيش الغربي، و6 أشخاص بسبب خلافات على ثمن المشاريب.

حبس 9 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بكورنيش الغربي بسوهاج

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من قسم أول سوهاج تفيد بوقوع مشاجرة بين 3 عمال أشقاء يعملون فى المرسى السياحى بالكورنيش الغربى و6 أشخاص.

طرف أول إيمان السيد الحداد 40 عاما ربة منزل ومحمد أحمد خلف 20 عاما بائع متجول ومنة الله أحمد 18 عاما ومحمد طة عبدالكافى 25 عاما مندوب مبيعات خطيب سالفة الذكر ومصطفى السيد الحداد 33 عاما بائع متجول.

طرف ثان على عبدالحافظ بدرى 29 عاما عامل بمرسى كورنيش النيل مصابا بكدمة بذراع اليد اليمنى وحسين عبدالحافظ 26 عاما عامل بكورنيش النيل مصابا بكدمة أعلى الحاجب الأيسر وحسن عبدالحافظ 19 عاما عامل بكورنيش مصابا بجرح قطعى بذراع اليد اليمنى 3 أشقاء.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٨٠٣٤ جنح قسم أول سوهاج، وبالعرض على النيابة قررت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات تحريات المباحث التكميلية حول صحة واقعة الإتلاف وتكليف أحد المختصين بالإدارة الهندسية بحي غرب بالانتقال إلى محل الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك أية تلفيات من عدمة وتفريغ حرز الفلاشة المرتبطة بالواقعة وبيان الأشخاص الظاهرين بالفيديو والواقعة

