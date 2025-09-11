الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 60 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوهاج (صور)

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 تمكنت مديرية التموين بسوهاج، بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين، وحي شرق ومديرية الطب البيطري بسوهاج، وهيئة سلامة الغذاء بسوهاج، من تنفيذ حملة على الأسواق والمحلات التجارية والمخازن ومحلات الجزارة بدائرة بندر سوهاج، تحت إشراف الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين.

ضبط 60 كيلو لحمة وبانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج

وأسفرت الحملة عن ضبط ٦٠كيلو لحوم وفراخ وبانيه ومصنعات دواجن ولحوم مفرومة جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تحرر عن ذلك المحضر جنحه رقم لسنة ٢٠٢٥ بدائرة قسم شرطة ثان بسوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

