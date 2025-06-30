الإثنين 30 يونيو 2025
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تفاصيل درجات القبول للتخصصات المختلفة بالثانوي الفني بأسيوط

محافظ أسيوط يعتمد
محافظ أسيوط يعتمد تنسيق المدارس الفنية، فيتو

اعتمد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي الفني بجميع تخصصاته (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي) للعام الدراسي 2025/2026، وذلك استنادًا إلى المؤشرات العامة لنتائج الشهادة الإعدادية، وبما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية المتاحة بكل مدرسة.

 

تشكيل لجان تنسيقية في كل مدرسة تحت إشراف إدارتها

 

وأوضح محافظ أسيوط أن القبول سيتم وفقًا لأعلى المجاميع، دون التقيد بالتوزيع الجغرافي، على أن يُراعى الحد الأقصى لعدد الطلاب بالفصول الدراسية، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وضمان العدالة التعليمية لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان تنسيقية في كل مدرسة تحت إشراف إدارتها، لتولي مهام تنظيم عمليات القبول طبقًا للفصول المتاحة والطاقة الاستيعابية، بما يضمن إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب.

 

وأكد محافظ أسيوط أهمية بذل الطلاب لمزيد من الجهد في المرحلة المقبلة، سعيًا للتميز العلمي والعملي، بما يسهم في إعدادهم الجيد للالتحاق بسوق العمل.

 

تفاصيل درجات القبول للتخصصات المختلفة

 

وأوضح محافظ أسيوط أن تفاصيل درجات القبول للتخصصات المختلفة، على النحو التالي في (التعليم الصناعي) مدرسة أسيوط الفنية بنات (نظام الجدارات) الحد الأدنى 190 درجة، بحد أقصى 500 طالبة، ويتم القبول بالأعلى مجموعًا والأصغر سنًا باقي المدارس الصناعية، الحد الأدنى 185 درجة للبنين، و170 درجة للبنات، وفقًا للكثافة والطاقة الاستيعابية بكل إدارة تعليمية.

أما في التعليم التجاري (نظام 3 سنوات – عام وجدارات)، الحد الأدنى 170 درجة للبنين، و160 درجة للبنات، حسب الأماكن المتاحة بالإدارات التعليمية.

والتعليم الزراعي، الحد الأدنى للقبول 140 درجة (لطلاب الدور الأول)، مع الالتزام بالطاقة الاستيعابية والكثافة المحددة من قبل كل مدرسة.

والتعليم الفندقي، القبول لعدد 100 طالب وطالبة بحد أدنى 211.5 درجة، وفقًا لأعلى المجاميع والأصغر سنًا والطاقة الاستيعابية المقررة.

حصلوا على الدرجة النهائية، ننشر ​​​​​​أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بأسيوط

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.89%

 

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن اعتماد التنسيق جاء عقب إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، التي بلغت نسبة النجاح فيها 78.89%، حيث نجح 61,207 طلاب من إجمالي 77,838 مقيدًا.

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