المنوفية تمول 192 مشروعا اقتصاديا خلال 9 شهور

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن تمويل 192 مشروعًا اقتصاديًا بقيمة إجمالية بلغت 2 مليون و456 ألف جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، وذلك ضمن مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود الدولة في توفير فرص عمل حقيقية، وزيادة دخل الأسر الريفية، وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.

تمويل 38 مشروع خلال ثلاثة أشهر

وأوضح "أبو ليمون" أنه خلال شهر أغسطس الماضي فقط، تم تمويل 38 مشروعًا متنوعًا شملت مجالات الإنتاج الحيواني (تربية الأغنام، تسمين العجول)، والميكنة الزراعية (ماكينة ري، حصادة زراعية، عزاقة)، إضافة إلى مشروعات حرفية وخدمية مثل (ماكينة تريكو، فراز لبن، ونش رفع، منافذ بيع للسلع الغذائية).

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الممولة للتأكد من تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن المشروع يساهم بشكل فعّال في دعم جهود الدولة للتنمية الاقتصادية بالقرى والنجوع، عبر قروض ميسرة تساعد في استغلال الموارد المحلية وتقليل نسب البطالة.

