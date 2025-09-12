الجمعة 12 سبتمبر 2025
افتتاح مسجد مزروع بعد صيانته فى المنوفية

إفتتاح مسجد مزروع
إفتتاح مسجد مزروع بعد صيانته فى المنوفية

 شهدت مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم فى صلاة الجمعة، افتتاح مسجد مزروع والذى كان تم إغلاقه لأكثر من عام بسبب تساقط أجزاء خرسانية من السقف قبل أن تقرر مديرية الأوقاف إغلاقه.

صلاة الجمعة من مسجد مزروع
صلاة الجمعة من مسجد مزروع

حضور رسمى وشعبى لافتتاح المسجد

وحضر الافتتاح فتحى شلبى رئيس مدينة الباجور، ونوابه محمد عزت ومحمد خالد، ووفد سعودى من المساهمين فى بناء المسجد وإعادة إعماره، كما شهد عدد كبير من أهالى مركز الباجور  إعادة إفتتاح المسجد.

جدير بالذكر أن مسجد مزروع من أوائل المساجد التى تم إنشائها فى محافظة المنوفية قبل مئات السنين، وأغلق فى الفترة الأخيرة لمدة جاوزت العام للصيانة.

