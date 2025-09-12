افتتاح مسجد مزروع بعد صيانته فى المنوفية

شهدت مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم فى صلاة الجمعة، افتتاح مسجد مزروع والذى كان تم إغلاقه لأكثر من عام بسبب تساقط أجزاء خرسانية من السقف قبل أن تقرر مديرية الأوقاف إغلاقه.

صلاة الجمعة من مسجد مزروع

حضور رسمى وشعبى لافتتاح المسجد

وحضر الافتتاح فتحى شلبى رئيس مدينة الباجور، ونوابه محمد عزت ومحمد خالد، ووفد سعودى من المساهمين فى بناء المسجد وإعادة إعماره، كما شهد عدد كبير من أهالى مركز الباجور إعادة إفتتاح المسجد.

جدير بالذكر أن مسجد مزروع من أوائل المساجد التى تم إنشائها فى محافظة المنوفية قبل مئات السنين، وأغلق فى الفترة الأخيرة لمدة جاوزت العام للصيانة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.