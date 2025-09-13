مدرب أوكلاند سيتي: بيراميدز كتاب مفتوح لنا ولدينا الخبرات لتحقيق الفوز

قال بول بوسا المدير الفني لنادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي إنه يعلم جيدا صعوبة المواجهة التي تجمع فريقه بنادي بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال كونه بطل قارة أفريقيا وأحد أهم أنديتها حاليا وأن الفريق يتمتع بالإمكانيات الكبيرة في صفوفه، وبالتالي المهمة ستكون غاية في الصعوبة أمام فريقه.

تصريحات المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أنه تابع الفترة الأخيرة كاملة لبيراميدز سواء معسكر الإعداد القوي أو اللقاءات الأخيرة في الدوري المصري وبات يعلم عنه كل شيء، وهو فريق يحاول فرض نفسه في الملعب من خلال الاستحواذ الكامل على الكرة.

أشار إلى أن اللقاء يقام في مصر ولذلك فأن بيراميدز سيلعب على السيطرة وفرض أسلوبه وعلينا الاعتماد على الدفاع القوي في مواجهته من أجل الخروج بنتيجة جيدة تأهل فريقه إلى الدور الثاني.

أوضح أن فريقه يمتلك خبرة كبيرة في مشاركات عديدة بكأس العالم للأندية والبطولات الكبرى وسيحاول الاستفادة من تلك الخبرات رغم قوة المنافس الممثل لقارة أفريقيا القوية والأكثر خبرة في مثل هذه المباريات، وأن فريقه استعد جيدا لتلك المواجهة الصعبة من خلال معسكر لعدة أيام في أبوظبي، وأكثر ما يقلقه هو الإرهاق خاصة وأن بيراميدز يلعب على أرضه في حين استغرق أوكلاند قرابة ١٧ ساعة في رحلة طيران من أجل الوصول الإمارات ومنها إلى القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.