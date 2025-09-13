وضع قميصي قائد وحارس بيراميدز في متحف الفيفا

طلب مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، القميص الخاص بقائد نادي بيراميدز وكذلك قميص حارس المرمى، للاحتفاظ به في متحف الفيفا تخليدا لمشاركة النادي بطل أفريقيا لأول مرة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويشارك نادي بيراميدز لأول مرة في بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بصفته بطل أفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

ويحل أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء غدا الأحد ١٤ سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي، في الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال

ويشارك بيراميدز في النسخة الجديدة من كأس الإنتركونتيننتال بصفته بطلا لقارة أفريقيا وحاملا للنسخة الأخيرة من بطولة دوري الأبطال.

بيراميدز يتسلم شهادة النسخة الجديدة من كأس إنتركونتيننتال

وتسلم نادي بيراميدز شهادة المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، موقعة من السويسري جياني إنفانتبنو رئيس الاتحاد الدولي.

وسلم مسئول الفيفا، الشهادة لنادي بيراميدز وتسلمها ممثلا عن النادي، المهندس عمر مدحت المدير التجاري، ومصطفى طنطاوي مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

عقد اليوم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الجديد الأزرق في الأبيض بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي أوكلاند سيتي اللون الأصفر في الأبيض والجورب الأزرق، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة ومواعيد وصول الفريقين والتجهيزات المطلوبة لإقامة تلك المواجهة الهامة في بداية مشوار كأس إنتركونتيننتال.

حضر الاجتماع من جانب نادي بيراميدز، مصطفى طنطاوي ممثلا عن الإدارة التنفيذية، واللواء هشام زيد مدير إدارة المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وزياد زيدان إداري الفريق.

