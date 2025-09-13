فخري لأكاي يقود تشكيل سيراميكا أمام سموحة في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة في الأسبوع السادس من بطولة الدوري المصري الممتاز

تشكيل سيراميكا أمام سموحة



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - ابراهيم محمد - إسلام عيسى - صديق ايجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - محمد مغربي - عمر الجزار - كريم نيدفيد - محمد عادل - محمد صادق - أيمن موكا - أحمد سمير - مروان عثمان.

ترتيب سيراميكا وسموحة

ويحتل فريق سيراميكا المركز التاسع برصيد 7 نقاط، فيما يحتل فريق سموحة المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط

