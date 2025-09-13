السبت 13 سبتمبر 2025
ماذا يحدث حال انتهاء مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس انتركونتيننتال بالتعادل؟

مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي، أكد مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والمسئول عن مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس الإنتركونتيننتال أنه طبقا للائحة البطولة وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بأي نتيجة فسيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

وأوضح أنه إذا استمر التعادل خلال الشوطين الإضافيين، فسيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من أجل حسم الفريق المتأهل للدور الثاني من البطولة.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي 

ويستضيف بيراميدز بطل قارة أفريقيا نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في التاسعة من مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي في إطار الدور الأول من بطولة كأس الإنتركونتيننتال.


ويشارك نادي بيراميدز في نسخته الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بصفته بطل أفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

يذكر أن الفريق المتأهل من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي سيواجه نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا في مدينة جدة يوم ٢٣ سبتمبر الجاري في المرحلة الثانية، على لقب كأس القارات الثلاث.

