بيراميدز وأوكلاند سيتي يتبادلان الهدايا التذكارية في كأس الإنتركونتيننتال (صور)

مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي، تبادل ناديا بيراميدز وأوكلاند سيتي النيوزيلندي الهدايا التذكارية على هامش الاجتماع الفني الخاص بمناقشة الأمور التنظيمية المتعلقة بمباراة الفريقين في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وأهدى المهندس عمر مدحت المدير التجاري ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال بنادي بيراميدز قميص بطل أفريقيا لمندوبي بطل أوقيانوسيا، وكذلك أهدى النادي النيوزيلندي قميصه لبيراميدز معبرا عن شكرهم العميق على حسن الاستقبال والاستضافة في القاهرة.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

وعقد اليوم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتقرر أن يرتدي فريق بيراميدز قميصه الجديد الأزرق في الأبيض بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي أوكلاند سيتي اللون الأصفر في الأبيض والجورب الأزرق، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة ومواعيد وصول الفريقين والتجهيزات المطلوبة لإقامة تلك المواجهة الهامة في بداية مشوار كأس إنتركونتيننتال.

وحضر الاجتماع من جانب نادي بيراميدز، مصطفى طنطاوي ممثلا عن الإدارة التنفيذية، واللواء هشام زيد مدير إدارة المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وزياد زيدان إداري الفريق.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

ويحل أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد ١٤ سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي، في الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويشارك نادي بيراميدز في نسخته الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بصفته بطل أفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

يذكر أن الفريق المتأهل من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي سيواجه نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا في مدينة جدة يوم ٢٣ سبتمبر الجاري في المرحلة الثانية، على لقب كأس القارات الثلاث.

