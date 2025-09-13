السبت 13 سبتمبر 2025
الفيفا يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة إنتركونتيننتال

الكرة الرسمية لكأس
الكرة الرسمية لكأس إنتركونتيننتال في نسختها الجديدة

كأس إنتركونتيننتال،كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا” عن الكرة الرسمية التي ستلعب بها مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال في نسختها الجديدة، والبداية بمواجهة بيراميدز وأوكلاند في الدور الأول من البطولة.

 

 

الكرة الرسمية لكأس إنتركونتيننتال في نسختها الجديدة

ومنح الاتحاد الدولي ناديي بيراميدز وأوكلاند عددا من كرات البطولة من إنتاج شركة "أديداس العالمية" راعي الفيفا، على أن يتدرب بها الفريقان اليوم وكذلك الإحماء غدا، بجانب المباراة ذاتها.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي 

ويحل أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد ١٤ سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي، في الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويشارك نادي بيراميدز في نسخته الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بصفته بطل أفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

يذكر أن الفريق المتأهل من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي سيواجه نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا في مدينة جدة يوم ٢٣ سبتمبر الجاري في المرحلة الثانية، على لقب كأس القارات الثلاث

