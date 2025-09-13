السبت 13 سبتمبر 2025
فحص طبي للاعب الأهلي لتحديد موقفه من مباراة إنبي في الدوري

الأهلي
الأهلي

يخضع عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد موقفه من مباراة إنبي غدا، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مران الفريق أمس، لذلك سيخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة الأهلي وإنبي.

ومن ناحية أخرى، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة إنبي غدا،  حيث يدخل الفريق معسكر مغلق الليلة استعدادا لمباراة الفريق البترولي. 

ويستعد الأهلي لمواجهة صعبة أمام نظيره إنبي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، في المباراة المقررة غدا الأحد على استاد المقاولون العرب، والتى ستكون اختبارا مهما للجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس.

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي غدا الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

