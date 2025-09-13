السبت 13 سبتمبر 2025
رياضة

عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

غزل المحلة
غزل المحلة

الدوري المصري، أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المقررة اليوم على استاد غزل المحلة، ضمن  الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز. 

تشكيل غزل المحلة أمام المقاولون العرب 

حراسة المرمي: عامر عامر 

خط الدفاع: يحيى زكريا والعش وأحمد شوشة وعموري 

خط الوسط: العرفاوي وبسام وليد وميهوب وموري توريه. 

خط الهجوم: جريندو وأحمد عتمان

مباراة غزل المحلة والمقاولون العرب

ويدخل فريق غزل المحلة  بقيادة علاء عبد العال المدير الفني مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة قبل توقف الدوري بسبب ارتباط المنتخب الوطني بمباراتي أثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

على الجانب الآخر يسعى المقاولون العرب بقيادة محمد مكي لتحسين نتائجه وتصحيح المسار أمام المحلة اليوم، والخروج من لقاء اليوم بنتيجة إيجابية، وتحقيق أول انتصاراته بالدوري هذا الموسم، خاصة بعد الخسارة من بتروجت وسيراميكا في آخر مباراتين خاضهما الذئاب في مسابقة الدوري والتعادل في مباراتين أمام الزمالك والحدود والخسارة في افتتاح مشواره أمام زد.

موقف المقاولون وغزل المحلة 

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المقاولون المركز التاسع عشر برصيد نقطتين فقط. 

وجاءت قائمة غزل المحلة لمواجهة المقاولون كالتالي: 

 عامر عامر وأحمد العربي، وأحمد شوشه وأحمد العش، ومحمد عبدالغني ويحيى زكريا، وعموري وعبدالرحمن بودي، ومحمود مجدي ومعاذ عبدالسلام، وموري توريه وبسام وليد، ورشاد العرفاوي وأحمد عتمان، ومحمود صلاح ومحمد أشرف، وعماد ميهوب وسعيدي كبيو، وسولومون الادي وجريندو.

حكام مباراة غزل المحلة ضد المقاولون 

 ويدير مباراة غزل المحلة والمقاولون العرب، طاقم حكام مكون من "محمود وفا" حكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي وسيد أبو خاطر، مساعدين أول وثاني، ومحمود منصور حكمًا رابعًا، ومحمد علي الشناوي حكم تقنية فيديو، وأحمد عادل عبد الفتاح حكم مساعد فيديو. 

غزل المحلة علاء عبد العال الدوري المصري

