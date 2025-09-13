السبت 13 سبتمبر 2025
الصحة: 6 طرق أساسية لتقييم الحاجة إلى الولادة القيصرية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار إجراء الولادة القيصرية يستند في الأساس إلى التقدير الإكلينيكي الدقيق، مدعومًا بأدوات تشخيصية وبروتوكولات موحدة تضمن سلامة الأم والجنين.

معايير تحديد الولادة القيصرية

وأوضح أن أبرز وسائل تقييم وتحديد الحاجة للتدخل القيصري تشمل:

1- الموجات فوق الصوتية: لتحديد وضع الجنين، موقع المشيمة، الوزن المقدر، والتشريح الرحمي، حيث تُعد الأشعة عبر المهبل المعيار الأدق لتشخيص المشيمة المنزاحة.

2- تخطيط قلب الجنين (CTG): لمتابعة نبضات قلب الجنين وانقباضات الرحم، وفق تصنيف إرشادات NICE (طبيعية – مشبوهة – مرضية) لتوجيه التدخل الطبي.

3- البارتوغرام: سجل بياني لتطور عملية الولادة من خلال متابعة توسع عنق الرحم ونزول الجنين وقوة الانقباضات، بما يساعد على اتخاذ القرار المناسب.

4- قياسات الحوض: رغم ندرة استخدامها حاليًا، قد يلجأ الأطباء إلى الفحص السريري أو الأشعة (X-ray أو رنين مغناطيسي) لتقييم أبعاد الحوض عند الاشتباه في عدم التناسب بين رأس الجنين وحوض الأم.

5- الفحوص الحيوية والمخبرية للأم: مثل ضغط الدم، مستوى الهيموجلوبين، وفحوص التخثر، وهي عناصر أساسية خاصة في حالات تسمم الحمل أو النزيف.

6- تقييم السائل الأمنيوسي: عبر مؤشر السائل الأمنيوسي (AFI) أو قياس أعمق جيب عمودي بالموجات فوق الصوتية، للكشف عن النقص أو الزيادة التي قد تستدعي الولادة القيصرية.

وأكد  "عبدالغفار"  على أن هذه الإجراءات تضمن اتخاذ القرار الطبي السليم، بما يحافظ على صحة الأمهات وسلامة الأجنة.

دواعي الولادة القيصرية 


وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن أبرز دواعي الولادة القيصرية المتعلقة بالأم تشمل:

الولادة القيصرية السابقة: وجود تاريخ من ولادة قيصرية واحدة أو أكثر قد يفرض تكرار العملية، خاصة في حال عدم ملاءمة الولادة الطبيعية بعد القيصرية (VBAC) مثل وجود ندبة رحمية كلاسيكية أو المشيمة المنزاحة.

الولادة المعوقة: مثل حالات عدم التناسب بين رأس الجنين وحوض الأم (CPD)، أو وجود تشوهات تشريحية في الحوض تعيق مرور الجنين.

الحالات الطبية للأم: ومنها تسمم الحمل الشديد، التشنج الحملي، أمراض القلب، أو أي حالات مرضية أخرى تجعل الولادة الطبيعية محفوفة بالمخاطر.

تشوهات الرحم: كالأورام الليفية، مخاطر تمزق الرحم، أو آثار جراحات سابقة بالرحم.

انسداد مخرج الحوض: نتيجة أورام أو تشوهات هيكلية تحول دون إتمام الولادة الطبيعية.

مدير الصحة بالفيوم: مدارس التمريض أنهت استعداداتها للعام الدراسي الجديد

بينها مستشفيات جديدة، وزير الصحة يتابع أعمال 37 مشروعا في 13 محافظة


وأشار عبدالغفار إلى أن هذه الحالات يتم تقييمها من خلال الفحوص الطبية الدقيقة مثل الموجات فوق الصوتية، التصوير بالرنين المغناطيسي، وفحوص وظائف الأعضاء الحيوية، لضمان سلامة الأم والجنين على حد سواء.

