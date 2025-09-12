الجمعة 12 سبتمبر 2025
أخبار مصر

مستشفى هليوبوليس ينجح في استئصال المستقيم وعمل فتحة "كلوستومي" لمريض

الفريق الطبي
الفريق الطبي

نجح الفريق الطبي في مستشفى هليوبوليس  أحد المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان في إجراء عملية جراحية دقيقة لمريض، حيث استأصل الفريق الطبي المستقيم مع عمل فتحة براز خارجية (كلوستومي).

وأكد الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية أن الكوادر الطبية داخل المستشفي تعاملت مع هذه الحالات باهتمام بالغ الأهمية، لأن مثل هذه الحالات تعتبر حالات استثنائية من نوعها لما لها من تأثير مباشر علي صحة المريض إذا حدثت أي مضاعفات.

وأضاف شقوير أن مستشفيات المؤسسة أصبحت تتبع أحدث المعايير الطبية داخل الأقسام المختلفه، وخير دليل ما تقوم به الكوادر الطبية يوميا من تحقيق نجاحات غير مسبوقة، وتحديدا التعامل مع الحالات الحرجة والعاجلة يوميا يجعلنا نسابق الزمن في آلية التطوير والتحديث داخل مستشفيات.


وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية أن هذا العمل يأتي تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة التعامل مع الحالات الحرجة والعاجلة بشكل فوري وتذليل أي عقبات لمثل هذه الحالات.

تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى بأعلى معايير الجودة والتميز


وفي السياق ذاته قال الدكتور هشام الفخراني مدير ادارة الخدمات الطبية بالمؤسسة العلاجية إن هذا النجاح يأتي في إطار حرص مستشفى هليوبوليس على تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى بأعلى معايير الجودة والتميز.


ووجه الشكر للفريق الطبي المشارك في إجراء العملية وكان تحت إشراف الدكتور محمد جميل استشاري الجراحة  والدكتور سالم شعث، والدكتورة ميرهان عاشور
 

الصحة: الانتهاء من إعداد مسح شامل للأسرة المصرية بنهاية 2025

نائب وزير الصحة يتفقد خدمات عدد من الوحدات الطبية ببني سويف

 

