الصحة: إجراء 2 مليون و863 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء 2 مليون و863 ألفا و688 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو 2018، بهدف القضاء على قوائم الانتظار ومنع تراكمها في التدخلات الجراحية الحرجة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة استقبلت 311 ألفًا و905 اتصالات عبر الخط الساخن، مع متابعة 277 ألفًا و444 حالة منذ يوليو 2023 حتى 11 سبتمبر 2025.

وتشمل المبادرة جراحات القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية والقلبية، المخ والأعصاب، زراعة الكلى والكبد، زراعة القوقعة، والقساطر الطرفية، حيث يتم توزيع المرضى مركزيًا على المستشفيات التابعة لضمان سرعة تقديم الخدمة.

الخدمات مجانية بالكامل دون أي أعباء مالية على المرضى

وأكد «عبدالغفار» أن الخدمات مجانية بالكامل، دون أي أعباء مالية على المرضى، بهدف تخفيف معاناة غير القادرين وتقديم الجراحات العاجلة بجودة عالية وفي أقصر وقت.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي ومستشار الوزير لشؤون المبادرة، إلى جهود الوزارة في رفع كفاءة المستشفيات من خلال تدريب الكوادر الطبية، توفير المستلزمات والأجهزة الحديثة، وتطوير النظام الإلكتروني الموحد الذي يربط الجهات المعنية، مما يسهل متابعة الحالات وتحويلها حسب السعة الاستيعابية.

