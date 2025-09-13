بينها مستشفيات جديدة، وزير الصحة يتابع أعمال 37 مشروعا في 13 محافظة

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن المرور الميداني الذي أشرف عليه الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، لمتابعة التقدم في 37 مشروعًا صحيًا بـ 13 محافظة، تنفيذا لتوجيهات الوزير بتعزيز المتابعة الميدانية لضمان جودة الخدمات الطبية.

مشروعات وزارة الصحة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المرور نفذته الإدارة العامة للتنسيق ومتابعة المشروعات، وشمل:

• القاهرة: تطوير مركز طب أسرة المستقبل بالشروق بتكلفة 4.9 ملايين جنيه.

• الدقهلية: استلام أرض لإنشاء مستشفى ميت غمر (200 سرير) ومستشفى شربين (231 سريرًا، 66 عناية، 20 غسيل كلوي).

• البحر الأحمر: إنشاء مستشفى رأس غارب المركزي 46 سريرًا، 33 عناية، 21 غسيل كلوي يتوقع اكتماله بنهاية 2025.

• أسيوط: تطوير مستشفى أسيوط العام، إحلال مستشفى أبو تيج، ومتابعة وحدات صحية والمعهد الفني الصحي.

• المنيا: تطوير مستشفى أورام المنيا، مستشفى الأمراض الصدرية، ومتابعة وحدات صحية.

• دمياط: متابعة إنشاء مستشفى فارسكور.

• بني سويف: تطوير مستشفى الواسطى وإنشاء مستشفى ببا (130 سريرًا) ومتابعة وحدات صحية.

• قنا: متابعة مستشفى الأورام ومستشفى التأمين الصحي.

• القليوبية: استلام أرض لإنشاء مستشفى الخصوص.

• الغربية: صيانة مستشفى زفتى العام.

• سوهاج: تطوير مستشفيات الهلال وجرجا (94% تنفيذ وبنك الدم الإقليمي.

• المنوفية: إنشاء مستشفى أشمون 196 سريرًا، 51 عناية.

• الشرقية: تطوير مستشفى رمد الزقازيق وإنشاء مستشفى أبو كبير (154 سريرًا).

وأكد الدكتور شريف مصطفى حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانات لاستكمال المشروعات في أقرب وقت، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة.

