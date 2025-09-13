الصحة توجه 6 نصائح لأولياء الأمور لاستقبال العام الدراسي الجديد

أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة توعوية لطلاب المدارس وأولياء الأمور، تحت شعار: "نصائح لعام دراسي صحي وناجح"، وذلك في إطار الاهتمام بصحة الأطفال ودعمهم نفسيًا وسلوكيًا خلال العام الدراسي الجديد 2025/ 2026.

نصائح لأولياء الأمور للعام الدراسي الجديد

ووجهت وزارة الصحة أبرز النصائح الموجهة لأولياء الأمور منها:

1. تخصيص مساحة هادئة بالمنزل مع طاولة وأدوات للمذاكرة لمساعدة الطالب على التركيز.

2. الاتفاق مع الطالب على قواعد اليوم الدراسي قبل بدايته، مثل تحديد أوقات استخدام الأجهزة الإلكترونية، النوم والمذاكرة.

3. التأكيد للطفل بأن ولي الأمر متاح دائمًا لتقديم الدعم والمساعدة والاستماع لأي مخاوف أو مشكلات.

4. تخصيص وقت منفصل لكل طالب داخل العائلة لتعزيز الثقة بالنفس.

5. التحدث مع الطفل حول تجاربه بالمدرسة والتأكد من عدم تعرضه لأي مشكلة مثل التنمر.

6. مساعدة الطفل على تعلم الطرق الصحيحة للتعامل مع الغضب وتوضيح أن العنف ليس حلًا للمشكلات.

نصائح لزيادة مناعة الطلاب خلال العام الدراسي

كما وجهت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات المهمة لمساعدة الطلاب على تقوية جهازهم المناعي والحفاظ على نشاطهم وصحتهم خلال الموسم الدراسي منها:

1. التغذية السليمة: الحرص على تناول وجبات متوازنة تحتوي على الخضراوات، الفواكه، البروتينات والحبوب الكاملة.

2. وجبة الإفطار: عدم إهمال وجبة الإفطار قبل الذهاب للمدرسة، لكونها المصدر الأساسي للطاقة والتركيز.

3. شرب الماء: تذكير الطفل بشرب كميات كافية من المياه يوميًا للحفاظ على ترطيب الجسم.

4. النوم المبكر: حصول الطالب على قسط كافٍ من النوم (8 ساعات يوميًا) يساعد على تقوية المناعة وتحسين التركيز.

5. النشاط البدني: تشجيع الطفل على ممارسة الرياضة بانتظام، ولو لمدة نصف ساعة يوميًا.

6. النظافة الشخصية: تعليم الطفل غسل اليدين جيدًا قبل تناول الطعام وبعد العودة من المدرسة.

7. التقليل من السكريات: الحد من تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات والمشروبات الغازية.

8. المتابعة الطبية: إجراء الفحوص الدورية والاطمئنان على صحة الطفل ضمن المبادرات الصحية المتاحة.

وأكدت وزارة الصحة أن اتباع هذه الإرشادات البسيطة يعزز مناعة الطلاب، ويضمن لهم موسم دراسي ناجح وصحي.

