مدير الصحة بالفيوم: مدارس التمريض أنهت استعداداتها للعام الدراسي الجديد

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن مدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وأن عدد الطلاب الجدد المقبولين بالصف الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، بلغ 298 طالبا وطالبة، وتخرج في العام المنصرم 302 طالب وطالبة.

معايير قبول الطلاب

وقالت الدكتورة أسماء شريف مدير إدارة التدريب والمدارس والبعثات، إن عدد الطلاب الذين تقدموا للاختبارات بلغ 593 طالبا، وبعد إجراء الاختبارات المقررة (اللغة العربية- اللغة الإنجليزية- الحاسب الآلي)، بالإضافة إلى كشف الهيئة والانتهاء من القومسيون الطبى للمقبولين، وبعد انتهاء كافة الاختبارات تم قبول 298 طالبا وطالبة موزعين على 7 مدارس ثانوية منها مدرستين للبنين و5 للبنات.

التوزيغ الجغرافي اساس قبول الطلاب

وأوضحت إيمان السخاوي موجه عام مدارس التمريض بالفيوم أن مدرسة اللاهون بها فصلين وتستقبل الطلاب من مراكز إبشواى والفيوم ويوسف الصديق وإطسا وبندر الفيوم، وتضم مدرسة مطرطارس فصلا واحدا وتستقبل طلاب مركزى سنورس وطامية، ومدرسة الفيوم بها فصلين إحداهما للبندر والأخر لطالبات مركز الفيوم، ومدرسة إطسا تستقبل طالبات مركز إطسا، وتضم مدرسة ابشواي فصلين إحداهما لطالبات ابشواى والأخر لطالبات يوسف الصديق.

وتضم مدرسة طامية فصلا واحدا لطالبات مركز طامية، وفي مدرسة سنورس فصل واحد وتستقبل طالبات مركز سنورس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.