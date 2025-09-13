السبت 13 سبتمبر 2025
مدير الصحة بالفيوم: مدارس التمريض أنهت استعداداتها للعام الدراسي الجديد

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالفيوم، فيتو

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن مدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وأن عدد الطلاب الجدد المقبولين بالصف الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، بلغ  298 طالبا وطالبة، وتخرج في العام المنصرم 302 طالب وطالبة.

معايير قبول الطلاب

 وقالت الدكتورة أسماء شريف مدير إدارة التدريب والمدارس والبعثات، إن عدد الطلاب الذين تقدموا للاختبارات بلغ 593  طالبا، وبعد إجراء الاختبارات المقررة (اللغة  العربية- اللغة الإنجليزية- الحاسب الآلي)،  بالإضافة إلى كشف الهيئة والانتهاء من القومسيون الطبى للمقبولين،  وبعد انتهاء كافة الاختبارات تم قبول 298 طالبا وطالبة موزعين على 7  مدارس ثانوية منها مدرستين للبنين و5 للبنات.

 

التوزيغ الجغرافي اساس قبول الطلاب

 وأوضحت إيمان السخاوي موجه عام مدارس التمريض بالفيوم أن مدرسة اللاهون بها فصلين وتستقبل الطلاب من مراكز إبشواى والفيوم ويوسف الصديق وإطسا وبندر الفيوم، وتضم  مدرسة مطرطارس  فصلا واحدا وتستقبل طلاب مركزى سنورس وطامية، ومدرسة الفيوم بها فصلين إحداهما للبندر والأخر لطالبات مركز الفيوم، ومدرسة إطسا تستقبل طالبات مركز إطسا، وتضم  مدرسة ابشواي فصلين إحداهما لطالبات ابشواى والأخر لطالبات يوسف الصديق.

صحة الفيوم تناقش آليات الحد من معدلات وفيات السيدات في الحمل والولادة

مصدر يكشف أسباب ندب مدير صحة الفيوم إلى الوزارة

وتضم مدرسة طامية فصلا واحدا لطالبات مركز طامية، وفي مدرسة سنورس فصل واحد وتستقبل طالبات مركز سنورس.

