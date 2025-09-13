السبت 13 سبتمبر 2025
86 مليون خدمة طبية مجانية في 59 يومًا ضمن حملة "100 يوم صحة"

حملة 100 يوم صحة
حملة "100 يوم صحة"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم 86 مليونًا و116 ألفًا و503 خدمات طبية مجانية خلال 59 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تعزيز المبادرات الصحية القومية

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الخميس مليونا و327 ألفًا و437 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دور تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 336 ألفًا و228 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال عبدالغفار: إن الحملة قدّمت 371 ألفًا و738 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 80 ألفًا و835 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 47 ألفا و596 خدمة.

وأشار إلى أن الحملة قدّمت 85 ألفًا و243 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 9 آلاف و540 خدمات، كما قدّمت الحملة 208 آلاف و984 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و437 خدمة إسعافية

وأضاف أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و437 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 89 ألفًا و881 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 16 ألفا و127 خدمة.

تفعيل العيادات المسائية، تفاصيل جولة لجنة الصحة بمستشفى بلقاس المركزي بالدقهلية

قافلة طبية شاملة بقرية أم الرضا الجديدة ضمن خطة الصحة لشهر سبتمبر

وتابع أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 75 ألفًا و828 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

