أخبار مصر

الصحة: الانتهاء من إعداد مسح شامل للأسرة المصرية بنهاية 2025

د.عبلة الألفي تلتقي
د.عبلة الألفي تلتقي اللواء خيرت بركات
 بحثت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة والمشرفة على المجلس القومي للسكان، مع اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الإجراءات التنظيمية للتعاون بين الجهات المعنية في إعداد مسح الأسرة المصرية.

وشهد اللقاء، الذي عقد في مقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مناقشة التحديات التي واجهت البحث السابق عام 2021 والآليات لتجنبها، بالإضافة إلى قضية السكانية وتحدياتها المجتمعية، مع التركيز على تحسين الخصائص السكانية بدلًا من التركيز على عدد المواليد فقط.

 

أحجام السيدات عن تركيب الوسائل

 وتناول الاجتماع أهمية عمل المرأة المتعلمة كوسيلة للأمان والتقدير، ومنع الحمل غير المرغوب فيه من خلال تركيب وسائل تنظيم الأسرة فور الولادة، كما استعرضت الدكتورة الألفي، التعاون في إعداد الموارد البشرية للقياسات المتخصصة، مع التركيز على التطعيمات الجديدة ووسائل تنظيم الأسرة، وضرورة إضافة استبيان عن جودة الخدمات في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وأسباب إحجام السيدات عن تركيب الوسائل.

وبحث المشاركون مفهوم “الاستعداد للحمل الأول” من خلال رفع الوعي بأهمية الفحوصات الصحية قبل الحمل، مثل علاج الأنيميا وتناول حمض الفوليك، مع دمجه في استمارات الشباب. 

كما ناقشوا اتجاه الأسر مرتفعة الدخل نحو تعدد الإنجاب بسبب فهم خاطئ يربط خفض عدد الأطفال بالفقر، وأسباب ارتفاع زواج الأطفال في الصعيد (بنسبة 30% في المنيا).

واتفق المجتمعون على إنهاء المسح بحلول ديسمبر 2025، مع الاستعانة بمتخصصين من وزارة الصحة لقياسات دقيقة للتقزم والأنيميا، وتضمين تعليمات واضحة في كتيبات التدريب (مثل خصم وزن الملابس عند وزن الأطفال)، بجانب الحصول على ردود سريعة حول التغييرات في نظام التطعيمات ووسائل تنظيم الأسرة قبل منتصف أكتوبر 2025، وإطلاق حملات توعية تركز على “الاستعداد للحمل الأول” و”المباعدة بين الولادات”، مع استهداف شرائح مجتمعية متنوعة بما فيها الأندية، حيث تعهدت الوزارة بتقديم دعم فني للتطبيقات المستخدمة في المسح على الخوادم المحلية لتجنب التعثرات.

وحضر اللقاء اللواء أكرم الجوهري، نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء؛ والدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز؛ والدكتور مصطفى سعد، رئيس القطاع السكاني؛ والدكتور شاكر النجار، رئيس الإدارة المركزية للقطاع السكاني. 

