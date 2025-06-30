"فن تازيا"، معرض فني تنظّمه كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط (صور)

نظّمت كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط معرضًا فنيًا بعنوان "فن تازيا"، وذلك اليوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025، بقاعة العرض الرئيسية بالكلية، ضمن جهود الجامعة في دعم الأنشطة الإبداعية وتعزيز الثقافة الفنية لدى الطلاب تحت برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط.

وافتتح المعرض الدكتور جمال بدر، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، تحت إشراف الدكتورة ياسمين الكحكي، عميد كلية التربية النوعية، وتنظيم الدكتورة سلوى ماهر أحمد زهران، أستاذ التصميم المساعد بقسم التربية الفنية، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمهتمين بالفنون.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، أن جامعة أسيوط حريصة على توفير بيئة تعليمية وثقافية محفزة للإبداع والتميز، تُواكب متطلبات العصر في مجالات الفن والتعليم، وتُسهم في الارتقاء بالذوق العام، وتعزيز دور الفنون في النهوض بالحياة الثقافية بالمجتمع.

كما أشاد رئيس جامعة أسيوط بما قدمه أبناء كلية التربية النوعية من أعمال فنية وتطبيقية متميزة، تعكس قدراتهم ووعيهم بأهمية الفنون في بناء الوعي الجمالي وتنمية القيم الإبداعية.

وأعرب الدكتور جمال بدر خلال جولته عن إعجابه بالمستوى المتميز للأعمال الفنية المعروضة، والتي عكست إبداعًا ملحوظًا من القائمين عليها، مؤكدًا أن كوادر كلية التربية النوعية تمتلك طاقات فنية قادرة على تقديم رسالة بصرية راقية تسهم في بناء أجيال مبدعة، قادرة على المنافسة في سوق العمل.

ووجهت الدكتورة ياسمين الكحكي، عن خالص شكرها وتقديرها لإدارة جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، لدعمها المستمر لمسيرة الكلية، وتشجيعها الدائم للمواهب الفنية، بما يُسهم في الارتقاء بالذوق العام.

وأوضحت أن المعرض يأتي ضمن سلسلة معارض الترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، ويهدف إلى تنمية الحس الفني والابتكاري، وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للتعبير عن رؤاهم الفنية بأساليب معاصرة.

المعرض يضم نحو 10 أعمال فنية مميزة

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سلوى زهران أن المعرض يضم نحو 10 أعمال فنية مميزة، تُجسد رؤيتها الفنية في تناول الواقع الحياتي بشكل غير تقليدي. وأشارت إلى أن الأعمال تمثل معالجة إبداعية لأشكال بعض الكائنات الحية، تم تنفيذها من خلال تصميمات خطية تعكس توازنًا بين الشكل والمضمون، معتمدة في بنائها على القيم التشكيلية والتعبيرية.

كما وضحت أن عنوان المعرض "فن تازيا" يرمز إلى التركيز على الجوانب الجمالية من خلال التكوينات الخطية باستخدام أدوات برنامج "أدوب إليستريتور"، وخاصة أداة الـBlend Tool، والتي مكّنت من إنتاج لوحات زخرفية تحمل خطوطًا متنوعة بين المستقيمة، واللينة، والحادة، والمتموجة، كأساس للبناء التشكيلي.

شهد افتتاح المعرض حضور نخبة من قيادات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط، منهم: الدكتور وجدي رفعت نخلة، العميد السابق للكلية، والدكتورة ناريمان إسحق، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الباسط، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هالة صلاح الدين، رئيس قسم التربية الفنية، والدكتورة هند اليداك، رئيس قسم الاقتصاد المنزلي، والدكتورة رحاب أحمد زكي، الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية، والدكتورة أمل يوسف، المدرس بقسم التربية الفنية، والدكتورة هبة عاطف، المدرس بالقسم وأمين الكلية، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس.

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