الموعد والتشكيل المتوقع لقمة الدوري الإيطالي بين إنتر ميلان ويوفنتوس

إنتر ميلان ويوفنتوس
إنتر ميلان ويوفنتوس

تترقب الجماهير أول ديربي إيطالي في الموسم الجديد 2025-2026، حيث يستضيف يوفنتوس غريمه إنتر ميلان على ملعب “أليانز ستاديوم” في تورينو، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان

وتقام مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، على ملعب “أليانز ستاديوم” في تورينو، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام إنتر

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو.

خط الدفاع: لويد كيلي، جليسون بريمر، فيديريكو جاتي.

خط الوسط: جواو ماريو، كيفرين تورام، مانويل لوكاتيلي، بيير كالولو.

خط الهجوم: كينان يلدز، تيون كووبميينيرز، جوناثان تاه.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، فرانشيسكو أتشيربي، مانويل أكانجي.

خط الوسط: فيدريكو ديماركو، بيتار سوتشيتش، هاكان تشالهان أوغلو، نيكولو باريلا، دينزل دومفريس.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

ويدخل يوفنتوس اللقاء بأجواء مميزة بعد تحقيق انتصارين متتاليين وضعاه في المقدمة بالعلامة الكاملة، وهو ما يعكس البداية الإيجابية مع المدرب إيجور تودور. 

في المقابل، يعاني إنتر ميلان من ضغوط مبكرة بعد خسارته المفاجئة أمام أودينيزي 2-1 في الجولة الماضية، رغم افتتاحه الموسم بفوز كبير على تورينو بخماسية. 

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 6 نقاط بينما يأتي انتر ميلان بالمركز السادس برصيد 3 نقاط.

المواجهة بين الفريقين تعود جذورها إلى 1909، حيث يعدان الأكثر تتويجًا بالكالتشيو.

 الموسم الماضي شهد مواجهتين مثيرتين، الأولى انتهت بالتعادل 4-4 في ميلانو، فيما حسم يوفنتوس لقاء الإياب بثنائية قادته لتفوق جديد على أرضه.

و إجمالًا، خاض الفريقان 240 مواجهة رسمية، فاز يوفنتوس في 110 لقاءات، بينما حقق إنتر 70 انتصارًا، وانتهت 60 مواجهة بالتعادل.

