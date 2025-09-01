الإثنين 01 سبتمبر 2025
رياضة

مهاجم إنتر ميلان بعد الخسارة أمام أودينيزي: افتقدنا الحظ

انتر ميلان
انتر ميلان

الدوري الإيطالي، علق ماركوس تورام مهاجم إنتر ميلان، على خسارة فريقه أمام أودينيزي 2-1، في الجولة الثانية من عمر الدوري الإيطالي.

وفي تصريحات لقناة Inter TV، بدا تورام هادئا بعد الهزيمة قائلًا "يجب ألا نُحبط، تحدثنا داخل غرفة خلع الملابس".


وأكد تورام  أن فريقه كان يعلم صعوبة اللقاء، خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه أودينيزي أمام وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مضيفًا "كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، ففي الموسم هناك دائما مباريات شاقة مثل هذه".


وكان تورام صنع الهدف الأول لزميله دينزل دومفريس، قبل أن يرد أودينيزي بهدفين متتاليين، قالبا الأوضاع في سان سيرو، الذي عاش صدمة جديدة خلال أسبوع واحد فقط، بعدما خسر الغريم ميلان، مباراته الافتتاحية أمام كريمونيزي.

ورغم الخسارة، فضل المهاجم الفرنسي، التركيز على الجوانب الإيجابية، قائلا "في الشوط الثاني ضغطنا بقوة لكننا افتقدنا للحظ".

وواصل: "علينا أن نبدأ المباريات بالطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني، ومن خلال هذا الأسلوب، يمكننا قلب المواقف الصعبة".

وبات إنتر ميلان مطالب باستغلال فترة التوقف الدولي من أجل استعادة توازنه، قبل الدخول في شهر سبتمبر المزدحم، الذي سيشهد خوض 6 مباريات خلال أسبوعين فقط، من بينها مواجهتان قويتان خارج الديار أمام يوفنتوس وأياكس.

الدوري الإيطالي إنتر ميلان أودينيزي ماركوس تورام

