رسالة تشاؤم من هالاند قبل مواجهة مان يونايتد: لم نعد كما كنا واللاعبون الجدد لم يحدثوا الفارق

قال إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، إن الفريق شهد تغييرات كثيرة، حيث رحل العديد من اللاعبين المهمين، كذلك انضم إلينا لاعبون جدد يجب أن يحدثوا فارق كبير.

وقال هالاند: "على من أمضوا سنوات هنا مثلي أن يتحملوا مسؤولية أكبر، وأن يوجهوا الفريق، وأن يساعدوا اللاعبين الجدد على الاندماج بأسرع وقت ممكن".

وتابع: "ليس من السهل القدوم إلى بلد جديد وتقديم أداء قوي فورًا، فالبعض يستغرق وقتًا أحيانًا، وهذا أمر طبيعي".

وأضاف: "علينا أن نساعد بعضنا، وعلينا أن ندرك أن الماضي قد ولّى ولم نعد الفريق نفسه ولم نعد كما كنا".

وأكمل: "علينا أن نؤدي بشكل جيد في النهاية، هذا هو الأهم وقل ما تشاء، علينا أن نفوز بالمباريات وهذا ما نجني ثماره".

ويدخل مانشستر سيتي، مباراة هامة أمام مانشستر يونايتد غدًا الأحد بالدوري الإنجليزي.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بحثًا عن تصحيح المسار بعد انطلاقة متعثرة هذا الموسم، إذ حقق فوزًا واحدًا مقابل هزيمتين، ليجد نفسه في المركز الـ13 برصيد 3 نقاط فقط.

على الجهة الأخرى، يعيش مانشستر يونايتد أجواءً أفضل نسبيًا عقب فوزه الأخير على بيرنلي (3-2)، ما منحه 4 نقاط وضعته في المركز التاسع.

تقام المباراة يوم الأحد 14 سبتمبر 2025، على ملعب الاتحاد بمانشستر، على الساعة 6:30 بتوقيت مصر.

وتُعرض المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس المالكة الحصرية لحقوق بث الدوري الإنجليزي في المنطقة العربية، وذلك من خلال شاشة beIN Sports HD.

