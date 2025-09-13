السبت 13 سبتمبر 2025
رياضة

قمة مبكرة، يوفنتوس يتحدى إنتر ميلان في صراع تاريخي بالدوري الإيطالي

إنتر ميلان ويوفنتوس،
إنتر ميلان ويوفنتوس، فيتو

تترقب الجماهير أول ديربي إيطالي في الموسم الجديد 2025-2026، حيث يستضيف يوفنتوس غريمه إنتر ميلان على ملعب “أليانز ستاديوم” في تورينو، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.


ويدخل يوفنتوس اللقاء بأجواء مميزة بعد تحقيق انتصارين متتاليين وضعاه في المقدمة بالعلامة الكاملة، وهو ما يعكس البداية الإيجابية مع المدرب إيجور تودور. 


في المقابل، يعاني إنتر ميلان من ضغوط مبكرة بعد خسارته المفاجئة أمام أودينيزي 2-1 في الجولة الماضية، رغم افتتاحه الموسم بفوز كبير على تورينو بخماسية. 

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 6 نقاط بينما يأتي انتر ميلان بالمركز السادس برصيد 3 نقاط.


المواجهة بين الفريقين تعود جذورها إلى 1909، حيث يعدان الأكثر تتويجًا بالكالتشيو.

 الموسم الماضي شهد مواجهتين مثيرتين، الأولى انتهت بالتعادل 4-4 في ميلانو، فيما حسم يوفنتوس لقاء الإياب بثنائية قادته لتفوق جديد على أرضه.

و إجمالًا، خاض الفريقان 240 مواجهة رسمية، فاز يوفنتوس في 110 لقاءات، بينما حقق إنتر 70 انتصارًا، وانتهت 60 مواجهة بالتعادل.

الدوري الإيطالي أليانز ستاديوم يوفنتوس أودينيزي إنتر ميلان

