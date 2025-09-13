إشبيلية يتعادل بصعوبة مع إلتشي الوافد الجديد بالدوري الإسباني

الدوري الاسباني، تعادل إشبيلية مع إلتشي بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت مساء أمس بالجولة الرابعة بالدوري الاسباني.

وأحرز هدفي إشبيلية إسحاق روميرو في الدقيقة 28.

بينما أضاف جيرارد فرنانديز في الدقيقة 85.

فيما أحرز هدفي إلتشي كل من أندريه سيلفا في الدقيقة 54 ورافا مير 70.

ويحتل نادي إشبيلية المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ثلاث نقاط، وذلك بعد الهزيمة في الجولة الأولى من نادي أتلتيكو بلباو بنتيجة 3-2، والهزيمة في الجولة الثانية من نادي خيتافي بنتيجة 2-1، ثم الفوز في الجولة الثالثة على نادي جيرونا 2-0، وتعادل أمام إلتشي.

بينما يأتي نادي إلتشي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني 8 خمس نقاط، جمعها من ثلاث جولات، وذلك بعد التعادل في الجولتين الأولى والثانية، والفوز في الجولة الثالثة على نادي ليفانتي بنتيجة 2-0، وتعادل أمام إشبيلية .



والجدير بالذكر أن آخر خمس لقاءات جمعت بين إشبيلية وإلتشي لم يتمكن فيها نادي إلتشي من تحقيق الفوز، حيث تعرض للهزيمة في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين.

