السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سأكون مع الصابرين، أول تعليق من روديجر بعد إصابته مع ريال مدريد وغيابه عدة أشهر

روديجر، فيتو
روديجر، فيتو

علق الألماني أنطونيو روديجر نجم دفاع فريق ريال مدريد الإسباني، على الإصابة القوية التي تعرض لها مع الفريق وتأكد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

وأعلن نادي ريال مدريد اليوم في بيان رسمي عبر موقع النادي، تعرض روديجر إلى  إصابة في العضلة المستقيمة الأمامية لساقه اليسرى. وحالته في انتظار التطورات.


ولم يكشف نادي ريال مدريد عن مدة غياب روديجر عن الملاعب بسبب هذه الإصابة، ولكن التقارير الصحفية الإسبانية كشفت أنه سيغيب لمدة 3 أشهر عن المشاركة في المباريات.

وبسبب مدة غيابه الطويلة عن الملاعب بسبب هذه الإصابة، سيفقد نادي ريال مدريد لخدمات روديجر في 18 مباراة متتالية خلال الفترة المقبلة في مختلف المسابقات المشارك فيها الفريق.

 

رد روديجر 

وقال روديجر في قصة نشرها عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: “لم يقل الله قط إن الطريق سيكون سهلًا. لكنه قال “سأكون مع الصابرين”.

ويلعب فريق ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، اليوم  السبت 13 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، على ملعب ريالي أرينا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انطونيو روديجر الألماني أنطونيو روديجر ريال مدريد اليوم ريال مدريد ضد ريال سوسيداد ريال مدريد ريال مدريد الاسباني ريال سوسيداد فقد فريق ريال مدريد

مواد متعلقة

الغازي حكما لمباراة الأهلي وإنبي، تعرف على حكام مباريات الأحد بالدوري

إشبيلية يتعادل بصعوبة مع إلتشي الوافد الجديد بالدوري الإسباني

بـ9 لاعبين، بايرن ليفركوزن يحقق أول انتصاراته بالدوري الألماني على حساب آينتراخت فرانكفورت (فيديو)

ماذا يدور خلف الكواليس؟ مفاجأة عن مصير محمد صلاح مع ليفربول

محرز وتوني يقودان التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الاتفاق بالدوري السعودي

غياب بنزيما، التشكيل المتوقع لاتحاد جدة أمام الفتح بالدوري السعودي

موعد مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي

موعد مباراة الأهلي والاتفاق بالدوري السعودي

الأكثر قراءة

عقوبة الاعتداء على الفرق الرياضية أو الحكام في القانون

أجواء إيجابية وعشاء رائع، ماذا حدث في لقاء ترامب ورئيس وزراء قطر بعد الضربة الإسرائيلية

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الخيار ومفاجأة عن الطماطم بسوق الجملة بعد "جنونها"

متلازمة العش الفارغ، مشاعر متناقضة لسكان عقار المندرة المائل بعد قرار إخلائه (صور)

سراج منير، المقامر الذي تسبب في وفاة والده وحكم قراقوش كتب نهايته

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات "البريميرليج" والزمالك ضد المصري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 13 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سعر السمك والمأكولات البحرية اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع 20 جنيها في البوري والكابوريا

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 13 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 13 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 13 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads