سأكون مع الصابرين، أول تعليق من روديجر بعد إصابته مع ريال مدريد وغيابه عدة أشهر

علق الألماني أنطونيو روديجر نجم دفاع فريق ريال مدريد الإسباني، على الإصابة القوية التي تعرض لها مع الفريق وتأكد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

وأعلن نادي ريال مدريد اليوم في بيان رسمي عبر موقع النادي، تعرض روديجر إلى إصابة في العضلة المستقيمة الأمامية لساقه اليسرى. وحالته في انتظار التطورات.



ولم يكشف نادي ريال مدريد عن مدة غياب روديجر عن الملاعب بسبب هذه الإصابة، ولكن التقارير الصحفية الإسبانية كشفت أنه سيغيب لمدة 3 أشهر عن المشاركة في المباريات.

وبسبب مدة غيابه الطويلة عن الملاعب بسبب هذه الإصابة، سيفقد نادي ريال مدريد لخدمات روديجر في 18 مباراة متتالية خلال الفترة المقبلة في مختلف المسابقات المشارك فيها الفريق.

رد روديجر

وقال روديجر في قصة نشرها عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: “لم يقل الله قط إن الطريق سيكون سهلًا. لكنه قال “سأكون مع الصابرين”.

ويلعب فريق ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، اليوم السبت 13 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، على ملعب ريالي أرينا.

