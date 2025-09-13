السبت 13 سبتمبر 2025
انضمام 20 مدرسة جديدة لمنظومة التعليم بالدقهلية

المهندس محمد الرشيدي
المهندس محمد الرشيدي وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

أعلن المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن انضمام 20 مدرسة جديدة من مختلف نوعيات التعليم إلى منظومة التعليم بالمحافظة اعتبارًا من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ -  ٢٠٢٦ بإدارات:
ميت غمر - طلخا - نبروه - بلقاس - السنبلاوين - شربين منية النصر - المطرية.

انضمام 20 مدرسة جديدة لمنظومة التعليم في الدقهلية 

يأتي ذلك في إطار جهود القيادة السياسية الرامية إلى توسيع قاعدة الخدمات التعليمية وتحسين جودة التعليم، ‏وتحقيقا لخطة وزارة التربية والتعليم الهادفة إلى تطبيق أعلى معايير الجودة وتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، ودعم التعليم النوعي وتكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع.

تجهيز المدارس الجديدة بالأثاث ‏المدرسي الملائم لكل مرحلة عمرية 

وأكد وكيل تعليم الدقهلية، علي أنه قد تم تجهيز المدارس الجديدة بالأثاث ‏المدرسي الملائم لكل مرحلة عمرية، كما تم إعداد المعامل والمكتبات والأفنية والحدائق وغيرها من مكونات البنية التحتية والخدمات التعليمية وفق أحدث المعايير المعتمدة سعيًا لمواكبة التطورات المستهدفة لضمان الجاهزية الكاملة لبداية العام الدراسي الجديد.

بدء العد التنازلي لاستقبال العام الدراسي الجديد 

ومع بدء العد التنازلي لاستقبال العام الدراسي الجديد تقدم  مدير المديرية بالتهنئة إلى أولياء الأمور والطلاب متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح والتفوق.

