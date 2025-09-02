وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس دكرنس وميت سلسيل للتعريف بنظام البكالوريا

استقبلت إدارة دكرنس التعليمية في محافظة الدقهلية اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم رافقه المهندس علي عبد الرءوف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات في جولة تفقدية لمدارس الإدارة للوقوف على الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد والتعريف بنظام البكالوريا.

وكيل تعليم الدقهلية وعبد الرؤوف في جولة علي مدارس دكرنس وميت سلسيل

وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد وتنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

المدارس المستهدفة في الزيارة

‏كان في استقبال ضيوف الكرام إيهاب القاضي مدير الإدارة حيث شملت الجولة مدارس:

‏-فهمي السبع الإعدادية

‏-عاطف مخيمر الثانوية

‏-صلاح سالم الإعدادية

‏-دكرنس الإعدادية الحديثة

‏-الشهيد محمود محفوظ الابتدائية

‏-دكرنس الثانوية الحديثة بنات

وخلال الجولة تفقد الضيوف الأكارم الفصول والمعامل وحجرات الأنشطة واطمأنوا على جاهزية المباني المدرسية من حيث الصيانة البسيطة واستعداد الأفنية المدرسية لاستقبال الطلاب بالإضافة إلى متابعة موقف العجز والزيادة بين المعلمين والتأكد من توزيع الجداول الدراسية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية

كما تابع الوفد إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس ومستوى النظافة العامة وقص الأشجار وتجميل الأفنية المدرسية بما يحقق بيئة تعليمية آمنة وجاذبة

وخلال الجولة تم التأكيد على سرعة إزالة الرواكد والنفايات

‏كما تم الاطلاع على استمارات ترغيب الطلاب للاختيار بين نظامي البكالوريا والثانوية العامة بعد التعريف بالنظام الجديد

ندوة تعريفية بعنوان " إعرف وقرر - مستقبلك يهمنا - البكالوريا بوابة المستقبل

وعقب الانتهاء من متابعة مدارس إدارة دكرنس التعليمية واصل المهندس محمد الرشيدي جولته الميدانية رفقة المهندس علي عبد الرءوف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات حيث توجه الجميع إلى إدارة ميت سلسيل التعليمية لحضور ندوة تعريفية بعنوان " إعرف وقرر - مستقبلك يهمنا - البكالوريا بوابة المستقبل " والتي عقدت بقاعة مدرسة ميت سلسيل الثانوية الصناعية المشتركة ( تأسيس عسكري ) حول نظام البكالوريا المصرية مميزاته وأهدافه وكان في استقبال الوفد الكريم إبراهيم عصر مدير الإدارة وسعاد أبو عيش وكيل الإدارة ولفيف من القيادات التعليمية بها حيث عبروا جميعًا عن ترحيبهم بالوفد الكريم مؤكدين حرص الإدارة على استكمال كافة الاستعدادات قبل انطلاق الدراسة

شرح وافي لنظام البكالوريا

خلال الندوة قدم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ومدير المديرية شرح وافي لنظام البكالوريا بحضور عدد كبير من القيادات التعليمية - مديرو إدارات:

بنى عبيد - دكرنس - منية النصر - ميت سلسيل - الجمالية - المنزلة - المطرية

وأولياء الأمور والطلاب كما شارك في فعاليات الندوة الدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس أمناء المديرية

وعقب ذلك تفقد مدير المديرية قسم النجارة بمدرسة ميت سلسيل الثانوية الصناعية المشتركة ( تأسيس عسكري ) وتجاذب أطراف الحديث مع الطلاب الحاضرين بالقسم

توفير كافة الإمكانات التي تضمن انطلاق عام دراسي منضبط

في الختام أشاد الوفد بما لمسه من جدية واضحة من قبل إدارتي دكرنس وميت سلسيل التعليميتين في تنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة والمديرية والحرص الواضح على توفير كافة الإمكانات التي تضمن انطلاق عام دراسي منضبط وأكد الحضور أن المتابعة الميدانية المستمرة وتكاتف جميع الإدارات والأقسام إلى جانب دعم مجالس الأمناء وأولياء الأمور هو الركيزة الأساسية لنجاح العملية التعليمية وتحقيق الاستقرار المنشود منذ اليوم الأول للدراسة

روح التعاون والعمل الجماعي هي عماد النهضة بالمنظومة التعليمية

كما وجه الوفد الشكر والتقدير لجميع العاملين بإدارتي دكرنس وميت سلسيل التعليميتين على الجهد المبذول مؤكدين على أن روح التعاون والعمل الجماعي هي عماد النهضة بالمنظومة التعليمية.

