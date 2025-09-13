تدفقات كبيرة لمياه النيل الأزرق، السودان يفتح السدود وخبراء يكشفون تأثيرها على مصر

تدفق المياه من النيل الأزرق، أكد بعض خبراء الموارد المائية أن بحيرة سد النهضة امتلأت عن آخرها، ما دفع إثيوبيا إلى فتح 4 بوابات من المفيض العلوي لسد النهضة لمدة يومين، وبتفريغ أكثر من مليار متر مكعب حتى تم افتتاح السد في 9 سبتمبر الجاري.

زيادة فتح بوابات السدود السودانية بعد تدفق مياه النيل الأزرق

وكشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن السودان قام بزيادة فتح بوابات السدود السودانية بعد تدفق مياه النيل الأزرق، المصدر الأساسي لمياه نهر النيل في مصر، مشيرًا إلى أن الفتح والغلق لبوابات سد النهضة أو التوربينات يتسبب إرتباك فى تشغيل السدود الأخرى خاصة سد الروصيرص.

السودان تفتح بوابات سدودها، فيتو



كما كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن ارتفاع مناسيب بحيرة الروصيرص على الرغم من استمرار الخزان في إطلاقات تدفقات مرتفعة نوعيًا في اتجاه مجرى النهر، مشيرًا إلى أن مناسيب بحيرة الروصيرص حاليًا أعلى من نفس الفترة خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وقال الدكتور عباس شراقي عن تدفق مياه النيل الأزرق: "زيادة فتح بوابات السدود السودانية بعد تدفق مياه النيل الأزرق، بعد امتلاء بحيرة سد النهضة فتحت إثيوبيا 4 بوابات من المفيض العلوى يومين فقط فى 24-25 أغسطس الماضى، بتفريغ أكثر من مليار م3، إلى أن تم افتتاح السد فى 9 سبتمبر الجارى وفيضان المياه من مفيض الممر الأوسط مع فتح 4 بوابات من المفيض العلوى، بإجمالى تصريف يومى بحوالى 450 مليون م3، مما اضطر جميع السدود فى السودان بفتح بوابات إضافية لتصريف كميات كبيرة من المياه التى تتجه نحو بحيرة ناصر".

تأثر تدفق مياه في السدود بالسودان على مصر

وعن تدفق المياه من الممر الأوسط، قال الدكتور عباس شراقي: "من المتوقع أن يتوقف تدفق المياه من الممر الأوسط، والاعتماد على بوابات التصريف وبعض التوربينات فى حالة تشغيلها".

السودان يفتح بوابات سد الروصيرص، فيتو



كما كشف عباس شراقي عن حالة السدود السودانية فقال: "الفتح والغلق لبوابات سد النهضة أو التوربينات يتسبب فى ارتباك فى تشغيل السدود الأخرى خاصة سد الروصيرص، الذى يبعد 100 كيلو متر عن سد النهضة وبحيرته 10 كيلو متر فقط"

وأكد شراقي أن "التنسيق والاتفاق ضرورى لمصلحة الجميع، كفاءة وحجم السد العالى يجعلنا لا نتأثر كثيرًا بالتخبط فى تشغيل سد النهضة، ولكن من الأفضل إذا كان هناك توافق وتبادل معلومات".

وأوضح الدكتور عباس شراقي مدي تأثر تدفق المياه على مصر مما يحدث في السدود بالسودان، فقال: "تدفق المياه نحو مصر وإن شاء الله يأتى الإيراد المائى كاملًا هذا العام، لايعنى الموافقة على سياسة فرض الأمر الواقع الإثيوبية، ولكن هناك من يعمل للحفاظ على الحقوق المائية المصرية، وعدم تكرار تجربة سد النهضة".

ارتفاع مناسيب بحيرة الروصيرص وتضرر بعض الأراضي

وكشف الباحث هاني إبراهيم عن موقف سد الروصيرص بالسودان، الأقرب لسد النهضة، وتدفق المياه من النيل الأزرق، فقال: "موقف الروصيرص السوداني والنيل الأزرق بالجزء السوداني وصولا إلى مدينة ود النيل عقب تشغيل مفيض السد الأثيوبي.. ارتفاع مناسيب بحيرة الروصيرص على الرغم من استمرار الخزان في إطلاقات تدفقات مرتفعة نوعيًا في اتجاه مجرى النهر ".



وأكد هاني إبراهيم أن "تلك التدفقات المرتفعة في ارتفاع مناسيب النيل الازرق ساهمت حتى الآن وصولًا إلى ود النيل، كما تضررت بعض الأراضي الفيضية عشرات الأفدنة جراء ذلك. مناسيب بحيرة الروصيرص حاليًا أعلى من نفس الفترة خلال السنوات الثلاثة الماضية على الأقل، فقد حافظ السودان على منسوب مرتفع خلال الفترة الماضية".

