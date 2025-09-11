الخميس 11 سبتمبر 2025
مدير تعليم ميت غمر يجتمع بمديري المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد

تعليم ميت غمر، فيتو
عقد عبد الحميد شعيب، مدير عام إدارة ميت غمر التعليمية، مع المهندس محمد المهدي، وكيل الإدارة، اجتماعًا موسعًا بمديري المدارس الابتدائية، وذلك في إطار الإستعدادات المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

مدير عام تعليم ميت غمر يجتمع  مع مديري المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات من بينها:

▪️الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة وتجديد الأعلام المتهالكة.
▪️التأكيد على وجود القوائم والجداول الدراسية داخل الفصول بشكل منظم.
▪️الالتزام الكامل بـ الانضباط في الحضور ومراعاة المواعيد الرسمية.
▪️سرعة الانتهاء من تسليم جداول معلمي الحصة لسد العجز مع التأكيد على معرفة كل معلم بالفصول والصفوف المكلف بها.
▪️ضرورة توافر بيانات المدارس والمعلمين بشكل دائم مع الإدارة.
▪️توجيه المدارس التي تحتاج إلى ديسكات إضافية بالتقدم بطلب رسمي للأستاذ محمد أبو الخير بقسم التخطيط والمتابعة بالإدارة لاتخاذ اللازم.

 وقام عبد الحميد شعيب، بتوعية  مديري المدارس بالفروق الجوهرية بين البكالوريا المصرية والثانوية العامة لتوضيح الصورة بشكل أكبر أمام أولياء الأمور وتهيئتهم للتعامل مع النظام الجديد.

 وفي ختام الاجتماع، أكد مدير الإدارة بأن الهدف الأول والأسمى هو استقبال الطلاب في مدارسهم وهم يجدونها في أجمل صورة وأعلى درجات الجاهزية، بما يعكس حرص الإدارة التعليمية على بداية عام دراسي مفعم بالحماس والانضباط تتوافر فيه بيئة تعليمية جاذبة وآمنة لأبنائنا الطلاب.

