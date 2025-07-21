فوائد الليمون على الريق، ينشط الكبد وينظم الهضم ويقوى المناعة

فوائد الليمون على الريق، الليمون من الموالح الشهيرة التى تستخدم فى عمل العصائر المنعشة وصناعة الحلوى لنكهته المميزة، وكذلك الطهى.

وفوائد الليمون على الريق، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الليمون من الفواكه الحمضية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة مثل فيتامين C، البوتاسيوم، مضادات الأكسدة، والأحماض العضوية، وعند تناوله على الريق مع كوب من الماء الدافئ فإنه يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية التي تعزز المناعة وتحسن الهضم وتدعم صحة الجلد.

فوائد الليمون على الريق

فوائد الليمون على الريق

وأضاف السيد، أن من فوائد الليمون على الريق الآتي:-

الليمون غني بفيتامين C الذي يعد من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية، ويساعد على تقوية الجهاز المناعي، مما يقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والعدوى، وتناوله صباحا يعطي دفعة قوية للجسم لبدء اليوم بطاقة ومناعة أفضل.

يساعد شرب ماء الليمون على الريق في تحفيز الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء، مما يساهم في الوقاية من الإمساك والانتفاخ، كما أن الأحماض الطبيعية الموجودة في الليمون تشبه العصارات الهضمية في المعدة، مما يدعم عملية الهضم بشكل طبيعي.

يعتقد أن شرب الليمون مع الماء الدافئ في الصباح يساهم في تنشيط الكبد وتحفيز إنتاج العصارة الصفراوية، ما يساعد الجسم على التخلص من السموم بشكل أكثر فعالية، ويعزز صحة الكبد بشكل عام.

كوب من ماء الليمون صباحا يمنح الجسم الترطيب اللازم بعد ساعات النوم الطويلة، ويساعد في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم، خاصة إذا كانت بداية اليوم تتطلب مجهود بدني أو ذهني.

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين C، يساعد الليمون على تقليل التجاعيد، وتحسين مظهر البشرة، وتقليل ظهور حب الشباب، ومنح الوجه إشراقة طبيعية، شربه بانتظام على الريق قد يساهم في تنظيف البشرة من الداخل.

تشير بعض الدراسات إلى أن شرب الليمون على الريق قد يساعد في تحفيز عمليات الأيض وزيادة معدل حرق الدهون، خاصة عند تناوله مع الماء الدافئ، كما أن الألياف الموجودة في الليمون مثل "البكتين" تساهم في تقليل الشهية والشعور بالشبع لفترة أطول.

رغم أن الليمون حمضي الطعم، إلا أنه يتحول إلى مادة قلوية بعد الهضم داخل الجسم، مما يساعد في توازن مستوى الحموضة في الدم والأنسجة، وبالتالي يخفف من التهابات المفاصل والعضلات، ويمنع تكون الحصى في الكلى.

شرب الليمون على الريق قد يساعد في القضاء على البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة، كما أن الليمون يمنح النفس رائحة منعشة، ويعزز من صحة اللثة والفم.

تناول الليمون على الريق يساعد في إبطاء امتصاص السكريات من الأطعمة خلال اليوم، مما يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، وهو مفيد بشكل خاص لمرضى السكري أو من يعانون من مقاومة الأنسولين.

طريقة تحضير ماء الليمون على الريق

اعصري نصف ليمونة طازجة في كوب من الماء الدافئ يفضل ألا يكون ساخن جدا.

يمكن إضافة شريحة زنجبيل أو قليل من العسل لتحسين الطعم وزيادة الفائدة.

يشرب مباشرة بعد الاستيقاظ على معدة فارغة، وينتظر 15–30 دقيقة قبل تناول الإفطار.

محاذير تناول الليمون

وتابع، أنه رغم فوائد الليمون الكثيرة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض الأضرار، مثل:

تآكل مينا الأسنان بسبب الحموضة العالية.

تهيج المعدة لمن يعانون من قرحة أو ارتجاع مريئي.

زيادة التبول بسبب خواصه المدرة للبول.

لذا، ينصح بعدم الإفراط في شربه، واستشارة الطبيب في حال وجود أمراض مزمنة.

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