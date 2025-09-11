التاريخ ينصف الزمالك أمام المصري قبل مواجهة السبت في الدوري

تشهد الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري مواجهه من العيار الثقيل بين فريقي الزمالك والمصري المقرر لها السبت المقبل.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري

تعد تلك المواجهه رقم 120 بتاريج مواجهات الزمالك والمصري، حيث سبق والتقيا في 119 مباراة وفقًا لموقع ترانسفير ماركت وحقق الابيض الفوز في 64 مباراة في حين فاز المصري في 25 مباراة وتعادلا في 30 مباراة.

وسجل لاعبو الزمالك 170 هدفا في حين أحرز لاعبو المصري 91 هدفا.

وتعد هذه المباراة رقم 106 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري فقط وتفوق الزمالك على المصري في المواجهات المباشرة في الدوري، ففاز في 61 مباراة، في حين فاز أبناء بورسعيد على الفارس الأبيض في 19 مباراة، وكان التعادل سيد الموقف في 25 مباراة.

هدافو الزمالك والمصري

ويأتي علي خليل لاعب الزمالك السابق على رأس قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 11 هدفا.

وفي المركز الثاني جمال عبد الحميد برصيد 9 اهداف ثم عبد الحليم علي في المركز الثالث برصيد 8 أهداف، ثم حسام حسن الذي لعب للفريقين الزمالك والمصري برصيد 7 أهداف ثم حسن شحاتة برصيد 6 أهداف.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري في الثامنة مساء السبت القادم الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة السادسة من الدوري الممتاز.

الدوري المصري الممتاز

وتعود عجلة الدوري المصري للدوران مرة أخرى بمواجهات الجولة السادسة عقب انتهاء ارتباطات المنتخب الوطني الأول، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويغيب بيراميدز عن الظهور، بسبب حصوله على راحة فضلا عن ارتباطاته بمباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا بكأس إنتركونتيننتال.

مواعيد مباريات الجولة السادسة بالدوري

الجمعة 12 سبتمبر

بتروجيت & البنك الأهلي.. الخامسة مساء

زد & الإسماعيلي.. الثامنة مساء

فاركو & الاتحاد السكندري.. الثامنة مساء.

السبت 13 سبتمبر الجاري

غزل المحلة & المقاولون العرب.. الخامسة مساء

حرس الحدود & الجونة.. الخامسة مساء

سيراميكا كليوباترا & سموحة.. الثامنة مساء.

الزمالك & المصري.. الثامنة مساء.

الأحد 14 سبتمبر الجاري

طلائع الجيش & مودرن سبورت.. الخامسة مساء.

كهرباء الإسماعيلية & ووادي دجلة.. الثامنة مساء.

إنبي & الأهلي.. الثامنة مساء.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السادسة

1- المصري 11 نقطة

2- الزمالك 10 نقاط

3- مودرن سبورت 10 نقاط

4- بتروجيت 9 نقاط

5- بيراميدز 8 نقاط

6- إنبي 8 نقاط

7- غزل المحلة 7 نقاط

8- سموحة 7 نقاط

9- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

10- وادي دجلة 7 نقاط

11- زد 6 نقاط

12- الجونة 6 نقاط

13- الأهلي 5 نقاط

14- الحدود 5 نقاط

15- الجيش 5 نقاط

16- البنك الأهلي 4 نقاط

17- الإسماعيلي 4 نقاط

18- الاتحاد 4 نقاط

19- المقاولون العرب نقطتان

20- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

21- فاركو نقطة واحدة

