الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الرمادي يعلن تشكيل البنك الأهلي أمام بتروجيت في الدوري المصري

البنك الاهلي، فيتو
البنك الاهلي، فيتو

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلى، عن تشكيل الفريق لمواجهة بتروجيت ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026

تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة بتروجيت

جاء التشكيل على النحو التالي: 
حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي 
خط الدفاع :عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، اسحاقو يعقوبو 
خط الوسط : محمد فتحى، احمد النادري، محمد ابراهيم، مصطفى شلبي، سيد نيمار 
خط الهجوم: احمد ياسر ريان
ويجلس على مقاعد البدلاء: احمد صبحى، أسامة فيصل، احمد امين اوفا، سعيدو سيمبوري، احمد مدبولي، مصطفى دويدار،  محمود عماد، مصطفى عبد الرحيم،احمد متعب. 

موعد مباراة بتروجت أمام البنك الأهلي والقنوات الناقلة

الدوري المصري، يلتقي بتروجت بقيادة سيد عيد، نظيره البنك الأهلي اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة مباراة بتروجت ضد البنك الأهلي في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ستاد بتروسبورت.

وتنقل أحداث مباراة بتروجت والبنك الأهلي عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي لبطولة الدوري المصري وتحديدا قناة أون سبورت 1.

ويأمل فريق البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي في الظهور الأول له فى تحقيق الفوز على بتروجت، من أجل استعادة الانتصارات.

ويسعى  بتروجت، إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية في المسابقة، خاصة بعد نتائجه الإيجابية في الدوري.

موقف بتروجت والبنك الأهلي في الدوري المصري 

ويحتل بتروجت المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط، وذلك من خلال 5 مباريات، فيما يحتل البنك الأهلي المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط جمعها من 5 مباريات.

حكام مباراة بتروجت أمام البنك الأهلي

 يدير المباراة كل من: طارق مجدي (حكمًا للساحة)، خالد حسين وأحمد عبد الغني (مساعدين)، عبد الحكيم ناصر (حكمًا رابعًا)، ومحمود دسوقي ومحمود بدران (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري أيمن الرمادي البنك الاهلي بتروجيت

مواد متعلقة

التاريخ ينصف الزمالك أمام المصري قبل مواجهة السبت في الدوري

الدوري الممتاز يعود لدائرة الضوء.. مواعيد الجولة السادسة.. الزمالك يلتقي المصري في صراع الصدارة.. الأهلي وإنبي مواجهة مرتقبة.. الظهور الأول لـ الرمادي مع البنك.. وغياب بيراميدز

منتخب شباب الفراعنة ينهي استعداداته لبطولة أفريقيا للطائرة

لجنة من الفيفا تعاين استاد الدفاع الجوي قبل مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي (صور)

بيراميدز وأوكلاند سيتي ينسقان موعد التدريب الختامي بملعب الدفاع الجوي

موعد ومكان المؤتمر الصحفي لفريقي بيراميدز وأوكلاند سيتي

لاعب مغربي يرفض الانضمام إلى تشيلسي قبل غلق باب الانتقالات

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "أنت فلاح من المنوفية"

زيادة 11 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

اتحاد جدة يكتسح الفتح برباعية في الدوري السعودي

سحب منخفضة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

سبب استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

أول تعليق من شيكابالا بعد توليه رئاسة نادي جي (فيديو)

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بالحماية من الحسد والحقد

هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالا؟ الإفتاء ترد

الإفتاء: يجوز بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية بهذا الشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads