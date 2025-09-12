الرمادي يعلن تشكيل البنك الأهلي أمام بتروجيت في الدوري المصري

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلى، عن تشكيل الفريق لمواجهة بتروجيت ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026

تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة بتروجيت

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع :عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، اسحاقو يعقوبو

خط الوسط : محمد فتحى، احمد النادري، محمد ابراهيم، مصطفى شلبي، سيد نيمار

خط الهجوم: احمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء: احمد صبحى، أسامة فيصل، احمد امين اوفا، سعيدو سيمبوري، احمد مدبولي، مصطفى دويدار، محمود عماد، مصطفى عبد الرحيم،احمد متعب.

موعد مباراة بتروجت أمام البنك الأهلي والقنوات الناقلة

الدوري المصري، يلتقي بتروجت بقيادة سيد عيد، نظيره البنك الأهلي اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة مباراة بتروجت ضد البنك الأهلي في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ستاد بتروسبورت.

وتنقل أحداث مباراة بتروجت والبنك الأهلي عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي لبطولة الدوري المصري وتحديدا قناة أون سبورت 1.

ويأمل فريق البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي في الظهور الأول له فى تحقيق الفوز على بتروجت، من أجل استعادة الانتصارات.

ويسعى بتروجت، إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية في المسابقة، خاصة بعد نتائجه الإيجابية في الدوري.

موقف بتروجت والبنك الأهلي في الدوري المصري

ويحتل بتروجت المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط، وذلك من خلال 5 مباريات، فيما يحتل البنك الأهلي المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط جمعها من 5 مباريات.

حكام مباراة بتروجت أمام البنك الأهلي

يدير المباراة كل من: طارق مجدي (حكمًا للساحة)، خالد حسين وأحمد عبد الغني (مساعدين)، عبد الحكيم ناصر (حكمًا رابعًا)، ومحمود دسوقي ومحمود بدران (تقنية الفيديو).

