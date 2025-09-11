الدوري الممتاز يعود لدائرة الضوء.. مواعيد الجولة السادسة.. الزمالك يلتقي المصري في صراع الصدارة.. الأهلي وإنبي مواجهة مرتقبة.. الظهور الأول لـ الرمادي مع البنك.. وغياب بيراميدز

الدوري المصري الممتاز، تعود عجلة الدوري المصري للدوران مرة أخرى بمواجهات الجولة السادسة غدا الجمعة عقب انتهاء ارتباطات المنتخب الوطني الأول، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

الدوري المصري الممتاز

ويغيب بيراميدز عن الظهور، بسبب حصوله على راحة فضلا عن ارتباطاته بمباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا بكأس إنتركونتيننتال.

مواعيد مباريات الجولة السادسة بالدوري



الجمعة 12 سبتمبر

بتروجيت & البنك الأهلي.. الخامسة مساء

زد & الإسماعيلي.. الثامنة مساء

فاركو & الاتحاد السكندري.. الثامنة مساء.

السبت 13 سبتمبر الجاري

غزل المحلة & المقاولون العرب.. الخامسة مساء

حرس الحدود & الجونة.. الخامسة مساء

سيراميكا كليوباترا & سموحة.. الثامنة مساء.

الزمالك & المصري.. الثامنة مساء.

الأحد 14 سبتمبر الجاري

طلائع الجيش & مودرن سبورت.. الخامسة مساء.

كهرباء الإسماعيلية & ووادي دجلة.. الثامنة مساء.

إنبي & الأهلي.. الثامنة مساء.

انطلاق الجولة السادسة



تنطلق الجولة السادسة غدًا الجمعة بمواجهة تجمع بين بتروجيت والبنك الأهلي في أول اختبار لمدرب البنك الجديد أيمن الرمادي الذي تولى المهمة خلفا لـ طارق مصطفى.

وتعد المواجهة قوية للغاية خاصة للمدير الفني الجديد الذي يسعى لترك بصمته في أول ظهور له.

ويلعب فريق نادي زد مع ضيفه الإسماعيلي في مواجهة صعبة لكلا الفريقين، حيث يقفز الفوز بأي منهما عدة مراكز.

ويختتم اليوم الأول للجولة بمواجهة فاركو وضيفه الاتحاد السكندري.

وستكون القمة المرتقبة بين المصري وضيفه الزمالك الأبرز في مواجهات يوم السبت، ويخوض غزل المحلة اختبارًا مرتقبًا أمام المقاولون العرب بينما يلعب حرس الحدود ضد الجونة كما يستقبل سيراميكا كليوباترا ضيفه سموحة.



المصري ضد الزمالك

مواجهة الزمالك والمصري مهمة ومرتقبة في صراع الصدارة بين الفريقين، خاصة أن المصري يتصدر الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني بجدول الدوري.

يسعى الزمالك بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد الخسارة أمام وادي دجلة وتحقيق الفوز لاستعادة صدارة الدوري مرة أخرى.

ويعتمد فيريرا على الثلاثي الهجومي شيكو بانزا وخوان ألفينا وعدي الدباغ بجانب عبد الله السعيد وناصر ماهر ونبيل عماد "دونجا".

ويعاني الفريق الأبيض غياب لاعب الوسط محمد شحاتة للإصابة.

المصري بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي يقدم مستويات طيبة منذ بداية الموسم وتم اختيار خمسة لاعبين بالمنتخبات مؤخرًا وعلى رأسهم خالد صبحي وأحمد عيد بجانب ميدو جابر الذي شارك مع المنتخب الثاني.

ويعتمد المصري على أبرز لاعبيه صلاح محسن والثنائي الجزائري عبد الرحيم دغموم ومنذر طمين والمنضم حديثًا كينجسلي إيدو بجانب عمر الساعي وثنائي الدفاع باهر المحمدي وخالد صبحي.

ختام الجولة السادسة

في اليوم الثالث والأخير للجولة السادسة يلعب طلائع الجيش وضيفه مودرن سبورت يوم الأحد المقبل ويواجه كهرباء الإسماعيلية ضيفه وادي دجلة بينما يخوض الأهلي مواجهة ضد مضيفه إنبي.

تحدي الأهلي وإنبي

يخوض الأهلي أول مواجهة تحت قيادة مديره الفني المؤقت عماد النحاس بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو، ويحتل حامل اللقب المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط بينما يحتل إنبي المركز السادس برصيد 8 نقاط بقيادة مدربه حمزة الجمل.

ويتطلع الأهلي لتقديم عرض قوي وتحقيق فوز مقنع أمام إنبي، ويعتمد النحاس على القوة الضاربة بقيادة أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد شريف وأشرف بن شرقي مع احتمالات عودة إمام عاشور وياسين مرعي.

ويظهر وليد صلاح الدين مدير الكرة الجديد لأول مرة على مقاعد بدلاء الأهلي كما شارك مؤخرًا في التدريبات أحمد عبد القادر الجناح الأيسر بعد تجميده في بداية الموسم.

ويعول إنبي على الأداء الجماعي مع قدرات بعض لاعبيه الصاعدين مع خبرات بعض العناصر مثل محمد شريف حتحوت وزياد كمال.



ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السادسة





1- المصري 11 نقاط

2- الزمالك 10 نقاط

3- مودرن سبورت 10 نقاط

4- بتروجيت 9 نقاط

5- بيراميدز 8 نقاط

6- إنبي 8 نقاط

7- غزل المحلة 7 نقاط

8- سموحة 7 نقاط

9- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

10- وادي دجلة 7 نقاط

11- زد 6 نقاط

12- الجونة 6 نقاط

13- الأهلي 5 نقاط

14- الحدود 5 نقاط

15- الجيش 5 نقاط

16- البنك الأهلي 4 نقاط

17- الإسماعيلي 4 نقاط

18- الاتحاد 4 نقاط

19- المقاولون العرب نقطتان

20- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

21- فاركو نقطة واحدة

